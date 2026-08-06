Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21 Temmuz 2026 Salı günü açıklanan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sonuçlarının ardından 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayan tercih döneminde aday öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ) yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek olan tercih süreci boyunca üniversitenin ilgili birimleri, aday öğrenciler ve ailelerinden gelen soruları yanıtlayarak tercih sürecine ilişkin kapsamlı bilgilendirme hizmeti sunmaya devam ediyor.

DAÜ’nün akademik programları, burs olanakları, uluslararası eğitim yapısı, kampüs yaşamı, yurt imkânları ve tercih sürecine ilişkin tüm konularda aday öğrencilere telefon, e-posta, WhatsApp ve yüz yüze görüşmeler aracılığıyla destek veriliyor. Uzman ekipler, adayların kendileri için en doğru tercihleri yapabilmeleri amacıyla detaylı bilgi paylaşımında bulunuyor.

Tercih döneminde DAÜ ile ilgili bilgi almak isteyen aday öğrenciler ve aileleri, [email protected] e-posta adresi, +90 392 630 11 11 numaralı çağrı merkezi ile +90 533 820 10 40 ve +90 533 857 18 51 numaralı WhatsApp hatları üzerinden üniversite yetkililerine ulaşabiliyorlar. Ayrıca Türkiye'nin çeşitli illerinde hizmet veren DAÜ Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Büroları da aday öğrencilere yüz yüze danışmanlık hizmeti sunarak tercih sürecinde destek sağlıyor. Türkiye genelindeki ofislere https://www.emu.edu.tr/tr/iletisim/turkiye-tanitim-irtibat-ve-kayit-burolari/684 adresinden ulaşılabiliyor.

“DAÜ Ailesinin Bir Parçası Olmanızdan Mutluluk Duyacağız”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Hasan Kılıç tercih döneminde aday öğrencilerin DAÜ’ye gösterdiği yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"DAÜ olarak, geleceğini şekillendirecek önemli bir kararın arifesinde bulunan tüm aday öğrencilerimize en doğru bilgiyi ulaştırmayı önemsiyoruz. Deneyimli akademik kadromuz, güçlü eğitim altyapımız, uluslararası vizyonumuz ve öğrenci odaklı yaklaşımımızla gençlerimize nitelikli bir üniversite deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Tercih sürecinde tüm adaylarımızı ve ailelerini sorularını bizlerle paylaşmaya davet ediyor, yeni eğitim-öğretim yılında DAÜ ailesinin bir parçası olarak kampüsümüzde görmekten mutluluk duyacağımızı ifade etmek istiyorum."