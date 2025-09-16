Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile imzaladığı sağlık sponsorluğu protokolünün ardından KKTC Avcılık Federasyonu ile de sağlık alanında iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, federasyon üyelerinin, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nin tam donanımlı altyapısı ve yetkin hekim kadrosu ile sağlanacak sağlık hizmetlerinden özel şartlar ve indirimlerle yararlanabilmesini kapsıyor.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve KKTC Avcılık Federasyonu Başkanı Tahir Saygıner’in imzaları ile yürürlüğe giren protokole göre, KKTC Avcılık Federasyonu’nun mevcut üyeleri ve avcı eğitimine katılacak yeni üyeleri sağlık kurulu raporlarını artık Lefkoşa, Girne ve Yeniboğaziçi’nde hizmet veren Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri’nden alabilecek. Ayrıca, federasyon üyelerine bir yıl süreyle tüm ayaktan ve yatarak tedavi hizmetlerinde, tanı amaçlı tetkiklerde ve diğer hizmetlerde yüzde 20 indirim uygulanacak. İndirimden yararlanmak isteyen üyelerin geçerli federasyon üyelik belgesini ibraz etmesi yeterli olacak.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Farklı branşlarda da ülke sporuna destek olmaya devam edeceğiz.”

Kısa süre önce Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile de sponsorluk anlaşması imzaladıklarını hatırlatan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak, spor ve sağlık alanında fark yaratacak iş birliklerine büyük önem veriyoruz. KKTC Avcılık Federasyonu ile imzaladığımız bu protokol de bu yönüyle bizim için önem taşıyor” dedi. İmzalanan iş birliği protokolü ile federasyon üyelerinin Lefkoşa, Girne ve Yeniboğaziçi’nde hizmet veren tam donanımlı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nde sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğini söyleyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Farklı spor dallarına yön veren federasyonlarımızla da görüşmelerimiz devam ediyor. Farklı branşlarda da ülke sporuna destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tahir Saygıner: “Bu iş birliği sayesinde mevcut üyelerimiz ve avcı eğitimine katılacak yeni üyelerimiz, kaliteli sağlık hizmetlerine erişebilecek ve ihtiyaç duydukları sağlık kontrollerini Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri’nde güvenle yaptırabilecekler.”

“Üyelerimizin sağlığı, federasyonumuz için her zaman öncelikli bir konudur” diyen KKTC Avcılık Federasyonu Başkanı Tahir Saygıner ise “Federasyon üyelerimizin sağlığını güvence altına almak ve kaliteli sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak bizim için öncelikli hedeflerden biridir. Bu protokol, üyelerimizin spor ve sağlık alanında desteklenmesini sağlayacak önemli bir adımdır” dedi.

Verdikleri destek için Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e teşekkür eden Saygıner, “Yakın Doğu Üniversitesi ile yaptığımız bu iş birliği sayesinde mevcut üyelerimiz ve avcı eğitimine katılacak yeni üyelerimiz, kaliteli sağlık hizmetlerine erişebilecek ve ihtiyaç duydukları sağlık kontrollerini Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri’nde güvenle yaptırabilecekler” ifadelerini kullandı.