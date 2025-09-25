Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsfendiyar Darbaz, Bulgaristan’ın Varna kentinde düzenlenen Avrupa Evcil Hayvan Üreme Derneği’nin (ESDAR) “28’inci Yıl Konferansı”nda, Yakın Doğu Üniversitesi’ni temsil etti. Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selim Aslan ile birlikte konferansa katılan Prof. Dr. Darbaz, bilimsel sunumlarıyla uluslararası platformda alanındaki güncel gelişmelere değindi.

Veteriner hekimliği alanının en prestijli organizasyonları arasında gösterilen Avrupa Evcil Hayvan Üreme Derneği Konferansı, bu yıl da dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanlarını bir araya getirdi. Evcil hayvanların üreme biyolojisindeki güncel gelişmelerin tartışıldığı konferansta, aynı zamanda geleneksel veteriner hekimliği uygulamalarının yanı sıra fizyoloji, patoloji ve biyoteknoloji alanındaki bilgilerin güncelliğinin korunması hedeflendi.

Konferansta; “9. Uluslararası Çiftlik Hayvanlarında Fertilite ve Meme Sağlığı Konferansı”nın 23–26 Nisan 2026 tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi öncülüğünde gerçekleştirileceği de duyuruldu.

2026’da Veteriner Hekimleri Girne’de buluşacak!

Konferansta, Yakın Doğu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek “9. Uluslararası Çiftlik Hayvanlarında Fertilite ve Meme Sağlığı Konferansı”nın duyurusu da yapıldı. 23–26 Nisan 2026 tarihlerinde Girne’de düzenlenecek olan konferans; alanında uzman çok sayıda akademisyen, araştırmacı ve sektör temsilcisini bir araya getirecek.

İlk olarak 2014 yılında Prof. Dr. Selim Aslan başkanlığında başlatılan ve her yıl “Veteriner Hekimlikte Bahar Günleri” kapsamında düzenlenerek geleneksel hale gelen kongre, uluslararası katılımla daha geniş bir platformda hayata geçirilecek. Konferans, veteriner hekimliği alanında bilimsel bilgi ve deneyim paylaşımı için uluslararası bir buluşma noktası olacak. Kongre Düzenleme Kurulu’nda; Yakın Doğu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Selim Aslan, Prof. Dr. İsfendiyar Darbaz ve Yrd. Doç. Dr. Feride Zabitler Tepik’in yanı sıra; Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Fındık, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nden Prof. Dr. Örsan Güngör, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Duygu Kaya ve Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Karadağ da yer alıyor. Ayrıntılı bilgiye ise yduveterinerkongresi.com adresinden ulaşılabiliyor.

Prof. Dr. İsfendiyar Darbaz: “Sizleri, Kuzey Kıbrıs’ta, uluslararası bilim insanları ve meslektaşlarla buluşmaya davet ediyoruz.”

“Sağlıklı, verimli ve sürdürülebilir hayvansal üretimin yanı sıra hayvan refahı da büyük önem taşıyor” diyen Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsfendiyar Darbaz, etkinlikte çiftlik hayvanlarında fertilite ve meme sağlığına yönelik bilimsel gelişmelerin paylaşılacağını belirtti. Klinik uygulamalarda doğrudan kullanılabilecek güncel bilgilerin aktarılacağını ifade eden Prof. Dr. Darbaz, “KKTC’nin eşsiz doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve kültürel zenginlikleriyle bütünleşen bu etkinlik, katılımcılara mesleki bilgi ve becerilerini güncelleme fırsatı sunacak” ifadelerini kullandı. Katılımcıların yeni iş birlikleri ve kalıcı sosyal bağlar kurma imkanı bulacağını da belirten Prof. Dr. Darbaz, “Sizleri, ‘cennete açılan pencere’ olarak anılan Kuzey Kıbrıs’ta, uluslararası düzeyde tanınmış bilim insanları ve mesleki paydaşlarla buluşmaya davet etmekten büyük onur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.