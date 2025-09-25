Kıbrıs Türk Sanayi Odası, 26 Eylül 2025 Cuma günü “Kıbrıs’ın Geleneksel İçkisi Zivaniyanın Yolculuğu” ismiyle “Zivaniya Festivali” düzenliyor.

Lefkoşa’da Büyük Han’da 19.00- 21.30 saatleri arasında gerçekleşecek olan etkinlikte coğrafi tescil hakkı elde den üç firmamıza “Coğrafi İşaret Ürün Sertifikası” takdim edilecek.

“Mey İçki Sanayi LTD”, “Cyprus Brewart LTD” ve “Sema İçkileri LTD” firmalarına tescil belgelerinin takdim edileceği etkinlikte, geçmişten bugüne zivaniyanın öyküsü anlatılacak ve konuyla ilgili kısa bir de film gösterilecek.