Yabancı dil eğitimindeki güçlü akademik yaklaşımını uluslararası başarılarla taçlandırmaya devam eden Yakın Doğu Koleji, 2025-2026 akademik yılında IELTS (International English Language Testing System) sınavında elde ettiği sonuçlarla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Sınava katılan öğrencilerin tamamı, dünyanın önde gelen üniversiteleri tarafından kabul gören yüksek puanlar alarak İngilizce yeterliliklerini uluslararası düzeyde kanıtladı. Sonuçlara göre dört öğrenci 8.5, yirmi öğrenci 8.0, on yedi öğrenci 7.5, yedi öğrenci 7.0 ve yedi öğrenci ise 6.5 puan elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Özellikle sınava katılan 24 öğrencinin 8.0 ve üzeri puan alması, Yakın Doğu Koleji’nin yabancı dil eğitiminde ulaştığı akademik seviyeyi ortaya koyarken, öğrencilerin uluslararası yükseköğretim hedeflerine güçlü bir başlangıç yapmalarını da sağladı.

IELTS’te 8.0 ve üzeri puan alan öğrenciler dikkat çekti

IELTS sınavında Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden Dila Karaderi, Ediz Yalçın, Şifa Deniz Baysen ve Enver Serakıncı Rasmussen 8.5 puan alarak önemli bir başarıya imza attı. 8.0 puan alan öğrenciler ise Derin Afşaroğlu, Liva Sazlık, Boran Dinçkuyucu, Baran Dinçkuyucu, Pogen Yaşir, Ata Doğan, Hasan Sonder, Doruk Tunceri, Jasmin Simavi, Ece Bağman, Meyra Baştaş, Gülsen Esendal, Doruk İlhan, Deniz Turan, Melisa Nur Yıldız, Hüseyin Başaran, Kemal Özbilen, Neriman Uskuri, Toya Göker ve Ayda Hanoğlu oldu. Öğrencilerin elde ettiği bu sonuçlar, Yakın Doğu Koleji'nin uluslararası standartlarda yürüttüğü İngilizce eğitiminin başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Raif Asvaroğlu: “Dünya vatandaşı öğrencilerimizle gurur duyuyoruz.”

Öğrencilerinin IELTS gibi dünyanın en saygın İngilizce yeterlilik sınavlarından birinde gösterdikleri üstün performansla büyük bir gurur duyduklarını söyleyen Yakın Doğu Koleji Müdürü Raif Asvaroğlu, “Bu sonuçlar, öğrencilerimizin özverili çalışmalarının yanında okulumuzda uzun yıllardır kararlılıkla uygulanan güçlü İngilizce eğitim programının ve öğretmenlerimizin emeklerinin de göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Sınava katılan tüm öğrencilerin uluslararası standartlarda başarı göstermesinin eğitim anlayışlarının doğruluğunu ortaya koyduğunu vurgulayan Asvaroğlu, “Öğrencilerimizi, ailelerini ve bu başarıda emeği bulunan tüm öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum. Yakın Doğu Koleji olarak öğrencilerimizi yalnızca akademik başarıya değil, aynı zamanda dünya vatandaşlığına hazırlamaya ve onları uluslararası platformlarda rekabet edebilecek donanıma ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.