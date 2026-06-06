Kolej Giriş Sınavı’nın ikinci basamağının (KGS-2) sonuçları açıklandı.

Sınavın sonuçları aday numarasına göre Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinden (www.mebnet.net) duyuruldu.

KGS-2 Sınav sonuçlarına 3 iş günü içinde (8 - 9 - 10 Haziran 2026) Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü’ne itiraz dilekçesi yazılarak itiraz edilebilir.

Kayıt hakkı elde eden öğrenciler, kayıt işlemleri için 15 Haziran 2026 Pazartesi gününden itibaren 26 Haziran 2026 Cuma gününe kadar ilgili Kolej Müdürlüklerine başvurabilir.