Meslek liselerine başvurular 17 Haziran'da başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılında meslek liselerinde öğrenim görmek isteyen ortaokul mezunu öğrenciler için başvurular, 17-23 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Başvurular, portal.mebnet.net adresinden online olarak ya da öğrencilerin mezun oldukları okullardan yapılabilecek.

Dokuzuncu sınıfta başarısız olup alan değişikliği yapmak isteyen öğrenciler de başvurularını, kendi okullarında veya portal.mebnet.net adresinden online gerçekleştirebilecek.

Sonuçlar, 24 Haziran’da ilgili okul müdürlüklerinde ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi mebnet.net adresinden duyurulacak.