Yakın Doğu Koleji, Dr. Suat Günsel Girne Koleji ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji tarafından 2026–2027 Akademik Yılı için düzenlenen “Burs Sıralama ve Giriş Sınavı”, yoğun katılımla tamamlandı. Lefkoşa, Girne ve Yeniboğaziçi olmak üzere üç merkezde eş zamanlı gerçekleştirilen sınava giren 550 öğrenci katıldı.

Değerlendirme sürecinde toplam 159 öğrenci burs almaya hak kazandı. Buna göre 21 öğrenci “Dr. Suat Günsel Bursu”, 29 öğrenci “Tam Eğitim Bursu”, 52 öğrenci “Yarım Eğitim Bursu” ve 57 öğrenci “Çeyrek Eğitim Bursu” kazandı.

Sınava katılan tüm öğrenciler, Yakın Doğu Oluşumu Okulları’nın 28 Şubat’ta son bulan erken kayıt fırsatlarından yararlanabilecek.

Kesintisiz Eğitim Desteğinde Yeni Dönem!

Burs kazanan öğrenciler, başarı sıralamalarına göre farklı oranlarda eğitim desteği elde ederken, Dr. Suat Günsel Bursu kazanan öğrenciler eğitim hayatları boyunca kapsamlı burs haberimkanlarından yararlanma hakkı kazandı.

Günsel Aile Kurulu’nun sınav öncesinde aldığı karar doğrultusunda Dr. Suat Günsel Bursu ile Tam Eğitim Bursu’nun kapsamı genişletilerek üniversite eğitimini de içine alacak şekilde yeniden düzenlenmişti. Bu kapsamda burs kazanan öğrenciler, kolej eğitimlerini tamamladıktan sonra dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi ile Girne Üniversitesi’nde lisans eğitimlerine burslu olarak devam etme hakkı elde edecek.

Dr. Suat Günsel Bursu İçin Son Kayıt 12 Haziran 2026

Dr. Suat Günsel Bursu kazanan öğrencilerin, 12 Haziran 2026 Cuma Saat 16.00‘ya kadar; Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji sekreterliklerine başvurarak kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.

Doç. Dr. Cemre S. Günsel Haskasap: “Yakın Doğu Ailesi’nin bir parçası olacak öğrencilerimizin gelecekte çok önemli başarılara imza atacağına inanıyorum.”

Burs Sıralama ve Giriş Sınavı’na katılan ve burs kazanan tüm öğrencileri tebrik eden Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cemre S. Günsel Haskasap, öğrencilerin gösterdiği yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Eğitimde fırsat eşitliğini önemsediklerini belirten Doç. Dr. Cemre S. Günsel Haskasap, “Öğrencilerimizin başarılarını desteklemek ve onları güçlü bir geleceğe hazırlamak amacıyla her yıl burs imkanlarımızı daha da geliştiriyoruz” dedi.

Kolejlerde yalnızca akademik başarıya değil; öğrencilerin sosyal, kültürel ve bireysel gelişimlerine de büyük önem verdiklerini vurgulayan Doç. Dr. Cemre S. Günsel Haskasap, “Amacımız; özgüveni yüksek, sorgulayan, üreten ve dünyayı doğru okuyabilen bireyler yetiştirmek. Öğrencilerimizin potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri çağdaş ve güçlü bir eğitim ortamı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Cemre S. Günsel Haskasap, “Yakın Doğu Ailesi’nin bir parçası olacak öğrencilerimizin gelecekte çok önemli başarılara imza atacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.