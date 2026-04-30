Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, meslek liselerine yönelik yatırımların artırıldığını belirterek, her yıl en az bir yeni meslek lisesi açma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi tarafından organize edilen ve Doğu Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Meslek Liseleri Arası Bilgi ve Beceri Yarışması" kapanış törenine katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ülke için önemine vurgu yaparak, akademik anlamda da dünya sıralamasında yer almasının gurur verici olduğunu dile getirdi.

Bu yıl 16’ncısı düzenlenen organizasyonda öğrencilerin bilgi ve becerilerini sergileme fırsatı yakaladığına işaret eden Çavuşoğlu, yarışmaların öğrencilerin özgüvenini ve mesleki aidiyetini güçlendirdiğini belirtti.

Çavuşoğlu, teorik bilgi yanında bu tür organizasyonların, pratik becerilerinin pekiştirilmesi anlamında önemli olduğunu vurguladı.

Yarışmalara katılan tüm öğrencilerin kendi alanlarında başarılı olduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, öğretmenlere, jüri üyelerine ve organizasyona ev sahipliği yapan Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne katkılarından dolayı teşekkür etti.

Çavuşoğlu, konuşmasının ardından yarışmaya katılan öğrencilerin yanına giderek, başarılar diledi.