Merit International Otelleri’nin sosyal sorumluluk projesi olarak 2018 yılında hayata geçirilen Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, 8. yaşını anlamlı etkinliklerle kutladı. Kutlamalar kapsamında merkez, “Deniz Kaplumbağası Kurtarma ve Müdahale Ağları ile Rehabilitasyon Merkezi Yönetimi: İzleme, Veri Standardizasyonu ve Klinik Yenilikler” temalı 5. Deniz Kaplumbağaları Çalıştayı’na ev sahipliği yaparak alanında uzman isimleri bir araya getirdi. Programın en dikkat çeken anlarından biri ise tedavileri tamamlanan dört deniz kaplumbağasının yeniden doğal yaşam alanlarına salınması oldu.

Uluslararası uzmanlar çalıştayda buluştu

Meritta tarafından geleneksel hale getirilen ve alanında uzman uluslararası isimlerin katılım sağladığı Deniz Kaplumbağaları Çalıştayı'nın beşincisi, 3-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında Merit Royal Diamond Otel’de gerçekleştirildi.

Çalıştaya Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü, Biyolog Silem Sargın Kara; Çevre Koruma Dairesi’nden Daire Müdürü Yılmaz Altunterim, Çevre Mühendisi Şebnem Ceyhun, Biyolog Sema Karahan Tuncan; Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyup Başkale; İtalya Anton Dohrn Napoli Zooloji Enstitüsü’nden Deniz Kaplumbağaları Kurtarma Merkezi Koordinatörü Veteriner Hekim Dr. Andrea Affuso ve Kıdemli Teknoloji Uzmanı Fulvio Maffucci; Yaban Hayvanları Uzmanı Veteriner Hekim Mehmet Özay Bedizci; Cerrahi ve Ortopedi Uzmanı Veteriner Hekim Özkay Nasiboğlu; İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Veteriner Hekim Belgi Nasiboğlu; Cumhuriyet Üniversitesi Zooloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bektaş Sönmez; Lapta-Alsancak-Çamlıbel Balıkçılar Birliği Başkanı Ertunç Birinci ile Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti’nden Biyolog Robin Snape ve Biyolog Damla Beton katıldı.

Üç gün süren çalıştay kapsamında deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik güncel bilimsel yaklaşımlar multidisipliner bir bakış açısıyla ele alındı. Oturumlarda karaya vurma ve kurtarma ağlarının etkinliği, rehabilitasyon merkezi yönetimi, klinik tanı ve tedavi protokolleri, ileri görüntüleme teknikleri, hasta izleme sistemleri, veri standardizasyonu ve uluslararası koruma ağları üzerine teknik değerlendirmeler gerçekleştirildi.

Dr. Andrea Affuso, rehabilitasyon sürecinde karşılaşılan kompleks klinik vakalar, ileri veteriner uygulamaları ve deniz kaplumbağalarında sağlık yönetimine ilişkin deneyimlerini katılımcılarla paylaşırken, deniz kaplumbağalarının mekânsal ekolojisi ve koruma biyolojisi alanında uzman olan Fulvio Maffucci uydu telemetrisi, moleküler genetik yöntemler, popülasyon bağlantısallığı, denizel kirliliğin etkileri ve bilimsel izleme çalışmalarına yönelik güncel araştırmaları aktardı. Çalıştay boyunca uluslararası deneyimlerin paylaşılmasıyla, rehabilitasyon uygulamalarında bilimsel standartların geliştirilmesi ve bölgesel koruma çalışmalarının ortak veri tabanları ile iş birliği mekanizmaları sayesinde güçlendirilmesine yönelik önemli teknik değerlendirmelerde bulunuldu.

8 yılda, 212 deniz kaplumbağası tedavi edilerek yeniden mavi sulara uğurlandı

Merkezin 8. yılı kutlama programı dahilinde, Merit Royal ve Merit Crystal Cove Otellerinin ortak kumsalında gerçekleştirilen coşku dolu etkinle tedavisi tamamlanan dört deniz kaplumbağası denize salındı. Canlı müzik eşliğinde oldukça eğlenceli geçen salım organizasyonuna, çalıştay katılımcılarının yanı sıra Merit Otellerinin yöneticileri ve misafirleri, doğa ve hayvanseverler ile balıkçılar katıldı.

Etkinlikte, boğulma nedeniyle merkeze getirilen yeşil deniz kaplumbağaları Efe, Murat Altunışık ve Sunny ile Caretta caretta türü erkek deniz kaplumbağası Nora yeniden doğal yaşam alanına uğurlandı. Son salımla birlikte, merkezde tedavi edilerek yeniden denize bırakılan deniz kaplumbağası sayısı 212'ye ulaştı. Merkezde 1 Temmuz 2026 tarihine kadar tedavi altına alınan deniz kaplumbağası sayısı ise 249 olarak kaydedildi.

Sargın Kara: "Sekiz yılda bilimin ve dayanışmanın gücüyle büyüdük"

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü, Biyolog Silem Sargın Kara, sekiz yıldır yaralı deniz kaplumbağalarını yeniden doğal yaşamlarına kazandırmak için özveriyle çalıştıklarını belirterek "Merkezimizin kuruluşundan bu yana yalnızca yaralı deniz kaplumbağalarını tedavi etmekle kalmadık; bilimsel araştırmaları destekleyen, uluslararası iş birlikleri geliştiren ve toplumda doğa koruma bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlayan bir merkez haline geldik. Bugün ulaştığımız 212 başarılı rehabilitasyon ve salım sayısı, bu emeğin en somut göstergesidir" dedi.

Her yıl düzenlenen çalıştayların, merkezin bilimsel gelişimine önemli katkılar sağladığını vurgulayan Sargın Kara, "Alanında uzman bilim insanları ve veteriner hekimleri ülkemizde buluşturarak bilgi paylaşımını artırıyor, koruma çalışmalarımızı uluslararası standartlara taşıyoruz. Deniz kaplumbağalarının ve deniz ekosisteminin korunması adına iş birliklerimizi güçlendirerek çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Bu süreçte bizlere destek veren tüm kurumlara, bilim insanlarımıza, balıkçılarımıza, gönüllülerimize ve doğa dostlarına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.