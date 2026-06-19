24. Üniversite Spor Oyunları Gala Gecesi 18 Haziran 2026 Perşembe günü Fuar Premium Hall’da gerçekleştirildi.

Gecenin açılış konuşmalarını Federasyon Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı ve Birinci Başkanvekili Bilbay Geceyatmaz yaptı.

24. Üniversite Spor Oyunları Gala Gecesi’nde sezon boyunca yapılan organizasyonlarda dereceye girin takımlar kupalarını aldı. Dereceye giren takımlara ödüllerini Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı İlgen Bağcıer, Federasyon Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı, Federasyon Birinci Başkanvekili Bilbay Geceyatmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Kızmazoğlu, Özlem Ratip, Fatma Birinci Abbasoğlu ve Cemal Kır’ın yanı sıra federasyon Ceza Kurulu Üyesi Pınar Denk Acar ve Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Serdar Yurtsever takdim etti.

Takım ödüllerinin yanında üniversite sporları federasyonu tarafından organize edilen Basketbol UniLig’de görev alan Hasan Gündüz‘e teşekkür plaketi takdim edildi.

2025-2026 sezonunda Tolga Kınacı Özel Ödülleri, uzun yıllar üniversite sporları için hizmet eden ve hentbol branşında 12 yıldır şampiyonluk yaşayan Tarkan Kayaş ve Doğu Akdeniz Üniversitesi sporcusu ve ülkemizi milli takımı ile birlikte Conifa Avrupa Şampiyonası’nda temsil eden Mert Güçlücan aldı.

Tarkan Kayaş ve Mert Güçlücan’a ödülleri Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı İlgen Bağcıer, Federasyon Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı ve Tolga Kınacı‘nın eşi Gülçin Kınacı tarafından takdim edildi.

Üniversite Spor Oyunları tasnif kupalarını ise hem kadınlarda hem de erkeklerde şampiyon olan Doğa Akdeniz Üniversitesi, başkan ve yönetim kurulunun elinden kupalarını aldı.

2025-2026 SEZONUÜNİVERSİTE SPOR OYUNLARI DERECEYE GİREN TAKIMLAR