24. Üniversite Spor Oyunları Gala Gecesi 18 Haziran 2026 Perşembe günü Fuar Premium Hall’da gerçekleştirildi.

Gecenin açılış konuşmalarını Federasyon Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı ve Birinci Başkanvekili Bilbay Geceyatmaz yaptı.

24. Üniversite Spor Oyunları Gala Gecesi’nde sezon boyunca yapılan organizasyonlarda dereceye girin takımlar kupalarını aldı. Dereceye giren takımlara ödüllerini Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı İlgen Bağcıer, Federasyon Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı, Federasyon Birinci Başkanvekili Bilbay Geceyatmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Kızmazoğlu, Özlem Ratip, Fatma Birinci Abbasoğlu ve Cemal Kır’ın yanı sıra federasyon Ceza Kurulu Üyesi Pınar Denk Acar ve Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Serdar Yurtsever takdim etti.

Takım ödüllerinin yanında üniversite sporları federasyonu tarafından organize edilen Basketbol UniLig’de görev alan Hasan Gündüz‘e teşekkür plaketi takdim edildi.

“Birlikte başardık. Birlikte büyümeye devam edeceğiz”
“Birlikte başardık. Birlikte büyümeye devam edeceğiz”
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2025-2026 sezonunda Tolga Kınacı Özel Ödülleri, uzun yıllar üniversite sporları için hizmet eden ve hentbol branşında 12 yıldır şampiyonluk yaşayan Tarkan Kayaş ve Doğu Akdeniz Üniversitesi sporcusu ve ülkemizi milli takımı ile birlikte Conifa Avrupa Şampiyonası’nda temsil eden Mert Güçlücan aldı.

Tarkan Kayaş ve Mert Güçlücan’a ödülleri Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı İlgen Bağcıer, Federasyon Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı ve Tolga Kınacı‘nın eşi Gülçin Kınacı tarafından takdim edildi.

Üniversite Spor Oyunları tasnif kupalarını ise hem kadınlarda hem de erkeklerde şampiyon olan Doğa Akdeniz Üniversitesi, başkan ve yönetim kurulunun elinden kupalarını aldı.

2025-2026 SEZONUÜNİVERSİTE SPOR OYUNLARI DERECEYE GİREN TAKIMLAR

BRANŞ

KADIN

ERKEK

1

2

3

1

2

3

1

BASKETBOL 1. LİG

LAÜ

ALÜ

GAÜ

2

BASKETBOL ÜNİLİG

BAÜ

DAÜ

ALKÜ

BAÜ

UKÜ

ALKÜ

3

ATLETİZM

DAÜ

LAÜ

BAÜ

DAÜ

GAÜ

LAÜ

4

BİLARDO

DAÜ

BAÜ

YDÜ

5

BİSİKLET

DAÜ

BAÜ

LAÜ

YDÜ

DAÜ

6

BOWLİNG

BAÜ

DAÜ

KSTÜ

YDÜ

BAÜ

KAÜ

7

DART

AÖA

DAÜ

YDÜ

DAÜ

AÖA

BAÜ

8

FUTBOL

DAÜ

YDÜ

GAÜ

9

FUTSAL

YDÜ

DAÜ

GAÜ

DAÜ

BAÜ

YDÜ

10

GÜREŞ

DAÜ

YDÜ

KSTÜ

11

HENTBOL

UKÜ

GAÜ

UKÜ

YDÜ

DAÜ

12

MASATENİSİ

AÖA

YDÜ

ARUCAD

ARUCAD

LAÜ

YDÜ

13

SATRANÇ

DAÜ

ODTÜ

BAÜ

ODTÜ

DAÜ

YDÜ

14

VOLEYBOL

DAÜ

YDÜ

UKÜ

DAÜ

UKÜ

KSTÜ

15

YÜZME

DAÜ

YDÜ

ODTÜ

DAÜ

UKÜ

YDÜ

16

TENİS

GAÜ

DAÜ

ODTÜ

GAÜ

DAÜ

YDÜ

BRANŞ

1

2

3

17

BADMİNTON

DAÜ

GAÜ

YDÜ