Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, 2010 yılı öncesinde Lefkoşalı’nın en büyük derdi olan Dikmen Çöplüğü’nün yanması veya yakılması sonrasında ortaya çıkan kötü ve zehirli gazların şimdilerde Mesarya köyleri ve Karpaz bölgesi için geçerli olduğunu kaydettiler.

Dün sabahtan kalktıkları zaman çok kötü bir çöp yanığı kokusuyla uyandıklarını ifade eden köylü vatandaşlarımız, bu kokudan dolayı boğazlarının yandığını burunlarının tıkandığını kaydettiler.

Son zamanlarda bu çöp yakma olaylarının çok fazla arttığını belirten vatandaşlarımız, yakılan çöplüklerden çıkan zehirli gazları solumak istemediklerini bunun için de Çevre Dairesi’nin özellikle orta Mesarya’da ve Karpaz bölgesinde mevcut çöp alanlarını denetlemelerini istediler.