İki Toplumlu Kayıp Yakınları ve Savaş Mağdurları Örgütü, “Birlikte Başarabiliriz”, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanına, Kıbrıs'taki kayıp şahıslarla ilgili ortak bir anıtın gerekliliğinin kabul edilmesi yönünde adım atması çağrısında bulundu.

Dernek Koordinatörleri Hristos Efthimiu ve Erbay Akansoy tarafından yapılan açıklamada, Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) ve Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanına çağrıda bulunularak, Kıbrıs'taki kayıp şahıslar meselesiyle ilgili gerçeklerin AP üyelerine bildirilmesi istendi.

1963-1974 yılları arasında yaşananların her iki toplumu da etkilediği belirtilen açıklamada, Kıbrıslı Türk kayıpların varlığını inkar etmenin suç olduğu kaydedildi.

Açıklamada, AP üyesi Mihalis Hacıpandelas'ın anıtla ilgili açıklamaları da eleştirilerek, gerçeğin bir kısmına değinilerek, tarihsel gerçeklikten bahsedilemeyeceği belirtildi.

İki toplumlu “Birlikte Başarabiliriz” derneğinin, 1963-1974 yılları arasında kaybolan şahıslar, çatışma ve savaş mağdurlarının yakınlarının kurduğunu kaydeden koordinatörler, 2005 yılında, KŞK’nıntoplam 2002 kaybın, 1510'unun Kıbrıslı Rum ve 492'sinin Kıbrıslı Türk olmak üzere 1963-64 ve 1974 yılları arasında kaybolan şahısların listesini yayımladığına işaret etti.

Bu listenin her iki toplum tarafından kabul edildiğini ve Kıbrıs Cumhuriyeti Resmi Gazetesi'nde yayımlandığını vurgulayan Efthimiu ve Akansoy, AB tarafından ortaklaşa finanse edilen KŞK’nın, 761 Kıbrıslı Rum ve 296 Kıbrıslı Türk'ü gömülü bulundukları yerlerden çıkararak, kimlik tespiti yaptığına dikkat çekti.

2006 yılında kurulan “Birlikte Başarabiliriz”in, her iki taraftan kayıp yakınlarını bir araya getirerek, sevdiklerini aramak için birlikte çalışmayı, acıları paylaşmayı, anlayışı ve dostluğu teşvik ettiğini belirten Dernek Koordinatörleri, kayıp yakınlarının, toplumun geneline geçmişteki şiddetin temel gerçeği hakkında bilgi vermek için birlikte çalıştığını kaydetti.

“1963-1974 yılları arasında her iki taraf da suç işledi ve bu her iki tarafa da büyük acı verdi. Tarihsel gerçek budur.” diyen Efthimiu ve Akansoy, kuruluşun kurucu üyeleri Petros Suppuris ve Hüseyin Akansoy'un 2012 yılında AP tarafından “kişisel trajedilerini barış ve uzlaşma için çalışmaya dönüştürdükleri için” Avrupa Yurttaşlık Ödülü’ne layık gördüğünü hatırlattı.

Petros Suppuris’in, Palekitire'deki toplu katliamda neredeyse tüm ailesini kaybettiğini, Hüseyin Akansoy’un ise Ağustos 1974'te Kıbrıslı Rum aşırı sağcıları tarafından Muratağa, Sandallar ve Atlılar’dagerçekleştirilen toplu katliamda ailesinden, toplam 30 kişiyi kaybettiğini ifade eden koordinatörler, araştırmacı gazeteci ve kuruluşun kurucu üyesi Sevgül Uludağ’ın da, 2014 yılında, kayıp olan Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türkleri aramaya yönelik 2001 yılından bu yana sürdürdüğü çalışmaları nedeniyle AP tarafından Avrupa Yurttaşlık Ödülü'ne layık görüldüğünü belirtti.

Avrupa Parlamentosu eski üyesi TakisHacıyeorgiu’nun daveti üzerine derneğin, 2016 yılında, Brüksel'deki KŞK (CMP) kitap tanıtımına katıldığını söyleyen Efthimiu ve Akansoy, dönemin AP Başkanı Martin Schultz’un, her iki tarafın işlediği suçlar, barış ve uzlaşma yolunda kayıp kişileri bulmak için iki toplumlu çalışmanın önemini açıkça dile getirdiğini hatırlattı.

Dernek Koordinatörleri, bu sebeplerle, Kıbrıs’taki siyasi sistem ve AP’nin, Kıbrıs'taki kayıp sorunu ve yapılan çalışmanın iki toplumlu niteliğinin farkında olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"KŞK'yı, kayıp şahıslarla ilgili gerçekleri bir kez daha ortaya koymaya çağırıyoruz. Avrupa Parlamentosu başkanını, konuyla ilgili Avrupa Parlamentosu'nun geçmişteki kararları da dahil olmak üzere Kıbrıs'taki kayıp şahıslar meselesiyle ilgili gerçekleri tüm Avrupa Parlamentosu üyelerine bildirmesi ve 1963-1974 döneminde Kıbrıs'ın tüm toplumlarından kayıp ve kurbanları anmak için Avrupa Parlamentosu'nda ortak bir anıtın gerekliliğini kabul etmesi yönünde adım atması için çağrıda bulunuyoruz.”