Alithia gazetesi, etkinliğe Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ı temsilen Savunma Bakanlığı Genel Müdür Vekili Anna Aristotelus’un ve İsrail Büyükelçisi Oren Anolik’in katıldığını yazdı.

Gazete, Anolik’in yaptığı konuşmada, Hamas’ın acımasız bir katliam gerçekleştirdiğini, binlerce masum İsrailli'yi öldürdüğünü, kadınlara tecavüz ettiğini, sivilleri kaçırdığını ve 7 Ekim 2023’teki korkunç olayların, kendilerine barışa giden yolun uzun olduğunu hatırlattığını söylediğini kaydetti.

Habere göre Anolik, Hamas’ın Gazze’de hâlâ 73 rehine tuttuğunu ve tümü geri dönene kadar dinlenmeyeceklerini dile getirdi.

Ağustos 1946 ve Şubat 1949 arasında, 20. Yüzyıl'ın en kötü dehşetlerine katlanan ve kurtulan 52 binden fazla Yahudi’nin 39 gemiden indirildiğini ve kendilerini bir kez daha dikenli tellerin ardında bulduğunu belirten Anolik, bu dönemde adanın dört bir yanındaki kamplarda yaklaşık 2 bin 200 Yahudi bebeğin doğduğunu anlattı.

Anolik, gözaltı kamplarının İsrail ile Kıbrıs’ın ortak tarihinin temellerinden biri olduğunu, Kıbrıs’taki Yahudi tutukluların özgürlüklerinin reddedildiğini, ancak gelecekte ne olacağı konusunda belirsizlik yaşayan Yahudilere Kıbrıs halkının nezaket ve dayanışma gösterdiğini kaydederek, bunları unutmadıklarını söyledi.

Haberde, Aristotelus’un ise, II. Dünya Savaşı’ndan hemen sonra Kıbrıs’ın, anavatanlarına ulaşmaya çalışan binlerce Yahudi için bir ara sığınak görevi gördüğünü belirterek, her türlü şiddete, antisemitizme, toplumsal eşitsizliğe, hoşgörüsüzlüğe ve ayrımcılığa kararlı bir şekilde karşı durulması gerektiğini kaydettiği ifade edildi.