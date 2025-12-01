Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, bu yılki yağışlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Güneş, ocaktan ekime kadar geçen 10 aylık dönemde yağışların tüm aylarda normallerinin altında kaldığını; özellikle Ocak ve Ekim aylarında yağışların normallerinin “oldukça altında” gerçekleştiğini söyledi.

Güneş, Ocak ayı yağışlarının yüzde 92, Ekim ayı yağışlarının ise yüzde 89 olarak normallerinin altında gerçekleştiğini kaydetti.

“CİDDİ ORANDA YAĞIŞ AZLIĞI YAŞADIĞIMIZ BİR YIL GEÇİRİYORUZ”

Güneş, “2025 Ocak ayı, son 50 yılın en az yağış alan ocak ayı olarak kayıtlara geçti, normalinin (metrekareye 74.9 kg) altında yalnızca metrekareye 6.0 kilogram yağış düştü. Şubat ayında yağışlar normallerinin yüzde 20,7; Mart’ta yüzde 62, Nisan ve Mayıs’ta yüzde 14’ten daha az gerçekleşti. Temmuz ve Ağustos ayları, sıcak ve az yağışlı, hatta yağışsız aylardır, ama bu aylarda normallerinde yüzde 1.6 ile 1.8’lik bir yağış miktarı var ancak bu yıl bu ayları sıfır yağışla tamamladık. Eylül ayında yağışlar normalinden yüzde 94 daha az. Tüm bu aylara baktığımızda normalinde yağış alan bir ay yok. Bu da ciddi oranda yağış azlığı yaşadığımız bir yıl geçiriyoruz anlamına geliyor.” dedi.

“2025 yılında genel olarak kurak bir yıl geçirdiğimiz tartışmasızdır” diyen Güneş, şöyle konuştu:

“Kasım ayı yağış verileri henüz hesaplanmadı. Aralık’ta çok fazla yağış olması halinde ki öyle bir öngörümüz yok, bu yıllık ortalamayı biraz yükseltebilir ama bu kurak bir yıl geçirmediğimiz anlamına gelmez.”

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: YAĞIŞ ŞİDDETLERİNDE, SÜRELERİNDE VE ETKİLEDİĞİ ALANLARDA DEĞİŞİMLER BAŞLADI

Yarı kurak iklim kuşağında bulunan Kıbrıs’ta, yaz mevsiminin sıcak ve kurak; kış mevsiminin ise ılık ve az yağışlı geçtiğini anımsatan Güneş, 50 yıllık yağış verilerine bakıldığında, son yıllarda yağışların aşırı derecede azaldığı yorumu yapmanın doğru olmayacağını ancak iklim değişikliğiyle birlikte yağış şiddetlerinde, sürelerinde ve etkilediği alanlarda değişimler olmaya başladığını vurguladı.

ARALIK VE OCAK AYLARI İÇİN SICAKLIK VE YAĞIŞ TAHMİNLERİ

Güneş, dairenin mevsimsel tahmin ve iklim çalışmalarına göre, Aralık ve Ocak ayları için yağış ve sıcaklık tahminlerini de paylaştı.

Güneş; buna göre Aralık ayında yağışların, Batı Mesarya Bölgesi’nde normalinin (metrekareye 65.7 kg) altında, diğer bölgelerde özellikle Karpaz Bölgesi’nde normalinin (metrekareye 104.9 kg) üstünde; Ocak ayında ise Karpaz Bölgesi (normali metrekareye 91.4 kg) ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde normalinden (metrekareye 92.9 kg) fazla, diğer bölgelerde ise normali civarında olmasının beklendiğini ifade etti.

Ortalama sıcaklıkların ise; Aralık ayında normali (12.8 derece) civarında; Ocak ayında ise normalinin (11.2 derece) 1 ile 2 santigrat derece üzerinde seyredeceğinin öngörüldüğünü belirten Güneş, bunun da günlük maksimum sıcaklıkların 3 ile 5 santigrat derece daha yüksek olması anlamına geldiğini aktardı.