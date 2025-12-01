Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki iki ay Batı Mesarya’da mevsim normallerinde veya daha az, Karpaz ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar bölgelerinde ise mevsim normallerinden fazla yağış gerçekleşmesini bekliyor.

Meteoroloji uzmanları, ülkede Aralık ayında yağış beklentisine rağmen bu yağışların yıllık ortalamayı biraz yükseltebileceğini ama bunun kurak bir yıl geçirilmeyeceği anlamına gelmeyeceğini söylüyor…

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, ortalama sıcaklıkların; Ocak ayında mevsim normallerinin 1 ile 2 derece üzerinde olması beklenirken, bunun günlük maksimum sıcaklıkların 3 ile 5 derece daha yüksek olması anlamına geldiği belirtiliyor.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, yarı kurak iklim kuşağında bulunan ülkede, 50 yıllık yağış miktarlarına bakıldığında, son yıllarda yağışlarda aşırı bir azalma olmadığını, ancak iklim değişikliğiyle yağış tipi ve yoğunluğunda farklılıklar olduğunu söyledi.

Güneş, eskiden bir aya yayılan yağışların artık birkaç günde, hatta birkaç saatte gerçekleştiğini; bu tür yağışların ise su taşkınlarına ve sele yol açarken, yer altı kaynaklarına katkı sağlamadığını, tarım ve hayvancılıkla geçinenleri olumsuz etkilendiğini kaydetti.

İklim değişikliği nedeniyle önümüzdeki yıllarda, kısa süreli, şiddetli gök gürültülü yağışların daha sık yaşanacağı ve buna bağlı şehir sellerinin daha sık meydana gelebileceğinin öngörüldüğüne dikkat çeken Güneş, kuraklık, sıcak hava dalgaları, toz taşınımı ve hortum gibi hadiselerin sayısının ve şiddetlerinin artmasının da olası olduğuna işaret etti.

Güneş, Kıbrıs’ta son yıllarda sıkça görülmeye başlayan bir diğer hava olayı olan toz taşınımının temel nedeninin ise, kuraklık ve çölleşme olduğunu; çölleşme, arazi bozulumu ile kuraklığın, Kıbrıs’ın da aralarında bulunduğu birçok ülke için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Kıbrıs’ın Afrika (Sahra Çölü) ve Orta Doğu kaynaklı çöl tozlarının etkisi altında bulunduğunu belirten Güneş, “Küresel iklim değişimi ve bunun sonucunda çölleşme ve kuraklığın artması nedeniyle ilerleyen zamanlarda bölgemize daha fazla ve daha uzun süreli toz taşınması beklenmektedir” dedi

TAK’a konuşan Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, sıcaklık ve yağışlarla ilgili son verileri, ileriki aylar için sıcaklık ve yağış tahminlerini paylaştı. Güneş, toz hadisesi, kuraklık ve iklim değişikliğinin Kıbrıs üzerindeki etkilerine dair bazı değerlendirmelerde bulundu.

2025 ŞUBAT AYINDA EN DÜŞÜK SICAKLIK REKORU KIRILDI: -6.2 SANTİGRAT DERECE

Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, bu yıl kaydedilen sıcaklık rekorlarıyla ilgili bazı verileri de paylaştı. Güneş, 2025 Şubat ayında KKTC’de 1974-2025 yılları arasında, son 50 yılda kaydedilen en düşük sıcaklık rekoru kırıldığını söyledi.

Güneş şöyle konuştu:

“25 Şubat tarihinde Geçitkale’de sıcaklık-6.2 santigrat derece olarak ölçüldü. Tarihi en düşük sıcaklığının yaşandığı Şubat ayının ardından Mart ayında ise bunun tamamen tersi bir tablo ortaya çıktı. 16 Mart 2025’te Geçitkale’de ölçülen 34.8 santigrat derece sıcaklık, KKTC’de son 50 yılda Mart

ayları içerisinde ölçülen en yüksek sıcaklık değeri oldu.”