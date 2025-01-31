Haravgi haberi manşetten “Yabancılar Tarafından Toplu Taşınmaz Mal Alımlarının Etkileri Mikroskop Altında… Yalnız 2014’ün İlk 10 Ayındaki Alım-Satım İşlemleri Kıbrıslı Olmayanlarla İlgiliydi” başlığıyla aktardı.

Gazete Meselenin, artık haritalandırılması gerekli hale gelecek boyutlar kazandığı gerekçesiyle AKEL’in önerisi ve İçişleri Komitesi üyelerinin oybirliği ile gündeme alındığını yazdı, yalnız geçen yılın ilk 10 ayı içerisinde yapılan alım-satım işlemlerinin yüzde 40’ının üçüncü ülke vatandaşlarıyla ilgili olduğuna dikkat çekti.

Güney Kıbrıs’a kayıtlı yabancı hissedarlı şirketlerin “Kıbrıslı alıcı” addedilmesi nedeniyle meselenin boyutlarının ve rakamların çok büyük olduğuna vurgu yapılan haberde bunun, dünkü toplantıda da doğrulandığı vurgulandı.

-"Kent merkezleri ekonomik açıdan Rumların erişemeyeceği hale geldi"

Heberde, kent merkezlerinin, ekonomik açıdan Rumların erişemeyeceği bir hale geldiği belirtildi ve yabancıların toplu taşınmaz mal alımlarının ülkedeki iskan sorununa etkisinin ve kent merkezlerinin gelecekteki durumunun nasıl şekillendiğinin tartışılması gerektiğine işaret edildi.

Ortaya çıkan diğer bir konunun da taşınmaz mal satın alınması şartı aranan “altın pasaport” uygulaması yerine getirilen ve yine aynı şartla verilen “altın vizeler” konusu olduğuna vurgu yapılan haberde konuyla ilgili Sayıştay raporunda, bir dizi usulsüzlüğe ve altın vizelerle ilgili denetim mekanizması olmadığına yer verildiği kaydedildi. Sayıştay Başkanlığının da altın vize uygulamasının kaldırılmasını talep ettiği belirtildi.

Rum Meclisi İçişleri Komitesi’nin dünkü toplantısında, Rum tarafından taşınmaz mal satın almak isteyen yabancı uyruklulardan temiz sicil belgesi, vergi beyanı istenmesi önerildi. Komite’nin bir sonraki toplantısında üçüncü ülke vatandaşlarının toplu taşınmaz mal satın alımları ve bunların etkilerinin derinlemesine görüşüleceği de kaydedildi.