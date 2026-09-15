Limasol’da, pazar akşamı yabancı uyruklu kişiler arasında kavga çıktığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Hint asıllı ve Pakistan asıllı kişiler arasında çıkan kavgada ciddi yaralanmaların da meydana geldiğini, yaralanan iki kişinin hastaneye kaldırıldığını yazdı.

Kavganın çıkmasının hemen ardından olay yerine gelen polisin, kiralık bir araçta balta ve demir sopalar tespit ettiğini yazan gazete, kavgaya karıştığı düşünülen ve başka bir araçla kaçmaya çalışan beş kişinin daha sonra polis tarafından tutuklandığını belirtti.

-Vandallık

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin, çeşitli vandallık olaylarına karıştığı tespit edilen yabancı uyruklu dört kişiyi Lefkoşa bölgesinde tutukladığını yazdı.

Gazete tutuklanan kişilerin, Baf bölgesinde 22 Ağustos’ta üç-dört saatte gerçekleştirilen on hırsızlık ve vandallık olayıyla bağlantılarının olduğunu belirtti.