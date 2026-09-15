Güney Kıbrıs’ta 2019 yılında patlak veren “casus van” skandalına ilişkin araştırmanın başlamadan bittiği belirtildi.

“Casus van” skandalı, 2019 yılında ortaya çıkan ve yüksek teknoloji dinleme cihazlarıyla donatılmış bir minibüsün yabancı istihbarat ve telekomünikasyon toplama faaliyetlerinde kullanılmasını kapsayan büyük bir olaydı.

Skandalın merkezinde ise eski bir İsrail istihbarat subayı ve “WiSpear” şirketinin sahibi olan iş insanı Tal Dilian bulunuyordu.

2021 yılında Güney Kıbrıs’ta Tal Dilian ve şirketi hakkında yasa dışı dinleme ve gizlilik ihlali suçlamalarıyla dava yürütüldü. Dilian ancak bu davadaki suçlamalardan beraat etti.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Başsavcılığın, “casus van” olayının Yolsuzlukla ilgili Birim tarafından araştırılmasına izin vermemesi haberine manşetten ve iç sayfalardan geniş şekilde yer verdi.

Gazete haberi “Siyah Casus Van ile İlgili Araştırma Başlamadan Bitti - İngiliz Araştırmacılar Nihayetinde Gelmeyecek” başlığıyla yayımladı.

Haberde, Yolsuzlukla Mücadele Biriminin, “casus van” skandalını araştırmak üzere iki İngiliz avukat ve araştırmacı ile bir Rum avukat üzerinde uzlaştığı, ancak Başsavcılığın, Yolsuzlukla Mücadele Biriminin kuruluş ve işleyişini düzenleyen yasanın 10’uncu maddesine dayanarak araştırmanın yapılmasına karşı çıktığı belirtildi.

Araştırmanın, 2022 yılında “casus van”ın sahibi İsrailli eski istihbarat subayı ve iş insanı Tal Dilian hakkında cezai kovuşturma yürüten bağımsız sorgu memuru İlias Stefanu ile iki çalışma arkadaşı tarafından yapılmasının da gündeme geldiği kaydedildi.

“Casus van” olayında, cezai araştırmanın dört yıldır tamamlandığını, cezai sorgu memurunun raporunun cezai kovuşturmalar gerektirdiğini ancak olayın yargıya taşınmadığını belirten gazete, Yolsuzlukla Mücadele Biriminin önündeki yeni veriler ve olgular nedeniyle yeniden incelemek istediğini ancak buna karşı çıkıldığını yazdı.

Gazete haberinde ayrıca konuya ilişkin farklı hukuki yorumlar yapıldığını, ilgili yasanın; cezai araştırmanın tamamlanmasından dört yıl sonra Yolsuzlukla ilgili Mücadele Birimi tarafından araştırma yapılmasına değil, paralel bir araştırma yapılmasını yasakladığından söz edildiğini belirtti.

Araştırmanın yapılmamasının arkasında çıkarlar çatışmasının da olabileceğinden bahseden gazete, Başsavcı Yardımcısı Savvas Aggelidis’in “casus van” davasının ele alınması şekliyle ilgili çıkar çatışmasına sahip olabileceğini yazdı.

Savvas Angelidis’in kardeşinin, Tal Dilian’ın yakın çalışma arkadaşlarıyla iş ilişkisine sahip olduğunu yazan gazete, Dilian’ın şirketler mukayyitliğine yönelik kaydının ise 2018 yılında savunma bakanlığına atanmasından önce, Savvas Angelidis’in ortağı olduğu avukatlık şirketi tarafından yapıldığına da dikkati çekti.

-Savvas Angelidis

Politis gazetesi ayrı bir haberinde Başsavcı Yorgos Savvidis’in, katıldığı bir yayında yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre, Başsavcı Yorgos Savvidis, “casus van” ile ilgili olayın örtbas edildiğine dair tüm suçlamaları ret etti.

Olayın araştırılmasının ileriye götürülememesindeki kararın, net bir şekilde Yolsuzlukla Mücadele Birimine ait olduğunu ifade eden Savvidis, Başsavcı yardımcısı Savvas Angelidis ile ilgili de çıkar çatışmasının araştırılması konusunun da gündeme gelmediğini belirtti.

Savvidis açıklamasında ayrıca, Hukuk Dairesinin kararına ilişkin detayları anlatırken mahkûmiyete yol açacak yeterli nitelikte ve ağırlıkta kanıt bulunmadığını ifade etti.

Fileleftheros gazetesine göre, Başsavcı Yorgos Savvidis dün yaptığı yazılı açıklamada ise olayın geçmiş yıllarda sorgu makamları tarafından cezai soruşturma kapsamında araştırıldığını belirtti.

-AKEL

Haravgi gazetesine göre, AKEL konu ile ilgili açıklamasında “casus van” meselesinin yeniden açılmasını istedi.

Olayın örtbas edilmesinin, hukuk devletini küçük düşürdüğünü ifade eden AKEL, bu araştırmanın sonlandırılmasının ciddi şekilde hukuki ve kurumsal soru işaretlerine yol açtığını kaydetti.

Gazete haberinde ELAM ve DİSİ’nin bu konuda sessiz kaldığına da dikkati çekti.

-Diğer gazete başlıkları

Haravgi gazetesi ilgili haberi “Casus Van Skandalında Savcılık Müdahalesiyle Örtbas” başlığıyla aktarırken Fileleftheros gazetesi “Siyah Van İçin Karartma…Yetkili Kişilerin Takibiyle İlgili Yolsuzlukla Mücadele Biriminin Araştırması Sonlandırıldı” başlıklarını kullandı.

Alithia gazetesi ise haberi “Siyah Van İle İlgili Konu Kapandı-Başsavcı Yasanın Yolsuzluk Meselelerinin Çok Sayıda Araştırılmasını Engellediğine Açıklık Getirdi” başlıklarıyla yansıttı.