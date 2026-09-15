Lefkoşa’nın güneyine bağlı Engomi semtindeki bir apartmanın altıncı katından düşen dört yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, ailesi ise tutuklandı.

Güney'de yayımlanan Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, bu trajik olayın cumartesi günü saat 18.15 sularında meydana geldiğini yazdılar.

Haberde erkek çocuğun yaşını 3 yaş 9 aylık olarak veren gazete, çocuğun, apartmanın zemininde ağır yaralı olarak tespit edildiğini, hemen ambulansla hastaneye götürüldüğünü ancak 18.50 sularında ise hayatını kaybettiğini yazdı.

Habere göre polis, olayın meydana geliş koşullarını araştırmayı sürdürürken, 32 ve 33 yaşlarında olan anne ve babasını ise tutukladı.