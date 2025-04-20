UEFA Avrupa Ligi'nin uzatma anlarında attığı 2 golle Lyon'u 5-4 yenerek tur atlayan Manchester United, Premier Lig'de Wolves'u konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçildi.

77. dakikada Cunha'nın ceza sahası çizgisi önünde düşürülmesiyle Wolves tehlikeli yerden frikik kazandı. Topun başına geçen Sarabia galibiyeti getiren golü kaydetti. ManU 15. yenilgisini yaşadı ve 38 puanda kaldı. Üst üste 5. galibiyetini alan Wolves puanını 38 yaptı.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'i eleyen Arsenal, Premier Lig'de de yoluna doludizgin devam ediyor. Topçular, Ipswich'i deplasmanda Trossard (2), Martinelli ve Nwaneri'nin golleriyle 4-0 yendi. Arsenal puanını 66 yaparken, Ipswich 21 puanda kaldı.

Chelsea, Fulham karşısında geri dönüşe imza attı. Fulham, 20. dakikada Iwobi'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Chelsea, 83'te George ile beraberliği yakalarken, Neto'nun 90+3'te attığı golle galibiyete uzandı. Chelsea puanını 57 yaparken, Fulham 48 puanda kaldı.