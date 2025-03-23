Stat: Cihangir Stadı
Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Cem Öksüzoğulları, Arif Malek
Cihangir: Hasancan Celal, Mikail Sivri, Selçuk Sergeç, Yusuf Beyazi, Berhan Celme (Dk.59 Yankı), Uğur Gök (Dk.83 Fikret), Laurys Ndong Meye, Muhittin Tümbül, Sercan Demirman, Hakan Karacaoğlu (Dk.88 Erol), Omare Gassama
A. Yeşilova: Oğuzhan Doşar, Memduh Sarioğlu (Dk85 Hikmet), Sena Develioğlu, Cemal Yaşınses, Lungelo Mtshali, Toheeb Emmanuel Lawal, Vakkas Kaynarca, Jonathan Weston, Gökhan Sarıoğlu, Mehmet Fatih Parlak, Billy Mehmet
Goller: Dk.40 ve 58 Laurys Ndong Meye (Cihangir) – Dk.34 Toheeb Emmanuel Lawal, Dk.90 Jonathan Weston (Alsancak Yeşilova)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 24. Hafta maçında Cihangir – Alsancak Yeşilova’yı konuk etti.
Cihangir Stadında oynanan Cihangir – Alsancak Yeşilova maçını Hüseyin Eyyüpler yönetti. Çekişmeli geçen maçın 34. dakikasında Weston’un pasında Lawal takımını öne geçirdi. 0 – 1 Erken toparlanan Cihangir, köşe vuruşunda Meye’nin kafa vuruşunda skoru eşitledi. 1 – 1
İkinci devreye hızlı başlayan Cihangir, yine köşe vuruşunda yine Meye’nin 58’deki kafa vuruşunda öne geçti. 2 – 1
2 – 1’den sonra uzun süre üstünlüğünü koruyan Cihangir karşısında Alsancak Yeşilova son saniyede Weston’un golüyle beraberliği yakaladı.
49 puana yükselen Cihangir, gelecek hafta Tremeşeli Holding Dumlupınar’a konuk olacak. 33 puana yükselen Alsancak Yeşilova ise lider Mağusa Türk Gücü’nü konuk edecek.
AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
24
|
17
|
5
|
2
|
72
|
22
|
50
|
56
|
2.
|
24
|
16
|
6
|
2
|
51
|
22
|
29
|
54
|
3.
|
24
|
15
|
4
|
5
|
50
|
28
|
22
|
49
|
4.
|
24
|
14
|
3
|
7
|
41
|
33
|
8
|
45
|
5.
|
24
|
12
|
5
|
7
|
53
|
33
|
20
|
41
|
6.
|
24
|
13
|
2
|
9
|
41
|
31
|
10
|
41
|
7.
|
24
|
9
|
6
|
9
|
37
|
44
|
-7
|
33
|
8.
|
24
|
9
|
4
|
11
|
35
|
38
|
-3
|
31
|
9.
|
24
|
8
|
5
|
11
|
31
|
37
|
-6
|
29
|
10.
|
24
|
9
|
2
|
13
|
36
|
45
|
-9
|
29
|
11.
|
24
|
7
|
3
|
14
|
31
|
59
|
-28
|
24
|
12.
|
24
|
5
|
7
|
12
|
28
|
45
|
-17
|
22
|
13.
|
24
|
6
|
3
|
15
|
37
|
58
|
-21
|
21
|
14.
|
24
|
6
|
2
|
16
|
33
|
48
|
-15
|
20
|
15.
|
24
|
3
|
5
|
16
|
17
|
41
|
-24
|
14
|
16.
|
24
|
12
|
0
|
12
|
26
|
35
|
-9
|
0