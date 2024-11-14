Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Voleybol Liglerinde U12 Kız , U16 Kız , U13 Erkek ve U17 Erkek kategorilerinde klasman müsabakaları Cuma ve Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmalar ile tamamlanacak.

15 Kasım Cuma

U16 KIZ

YDÜ -KGM ASS 18.00

CİHANGİR GSK -GMBÇS ASS 19.30

DAÜ-LVA LMPS 18.30

U17 ERKEK

GMBÇS -DAÜ 18.00 ARENA

MGSK-KGM 19.30

16 Kasım Cumartesi

U12 KIZ

MVOSD-GMBÇS 12.00 ARENA

MGSK-LVA 13.30 ARENA

CİHANGİR GSK -VAKIFLAR ASS 14.00

YDÜ-KGM 15.30 ASS

U13 ERKEKLER

MGSK-KGM 15.00 ARENA