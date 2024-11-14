Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Voleybol Liglerinde U12 Kız , U16 Kız , U13 Erkek ve U17 Erkek kategorilerinde klasman müsabakaları Cuma ve Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmalar ile tamamlanacak.
15 Kasım Cuma
U16 KIZ
YDÜ -KGM ASS 18.00
CİHANGİR GSK -GMBÇS ASS 19.30
DAÜ-LVA LMPS 18.30
U17 ERKEK
GMBÇS -DAÜ 18.00 ARENA
MGSK-KGM 19.30
16 Kasım Cumartesi
U12 KIZ
MVOSD-GMBÇS 12.00 ARENA
MGSK-LVA 13.30 ARENA
CİHANGİR GSK -VAKIFLAR ASS 14.00
YDÜ-KGM 15.30 ASS
U13 ERKEKLER
MGSK-KGM 15.00 ARENA