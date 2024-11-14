Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği Basel Holding 2024 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası bu hafta sonu tamamlanıyor. Carlot Auto sponsorluğunda iki yarış olarak yapılacak organizasyonla sezon tamamlanacak. Kaplıca-Kantara arasında hazırlanan parkurda yapılacak yarışlar için yol 10.00’da kapanacak. 10.30’da “Kantara Uzun” olarak bilinen etap biri deneme olmak üzere üçer kez geçilecek. Ardından “Kantara Kısa” olarak bilinen etap biri deneme olmak üzere üçer kez geçilecek ve yarış takribi 16.00’da son bulacak. Kantara Restaurant meydanında Servis alanının kurulacağı ve ödül töreninin de burada yapılacağı açıklandı.

ŞAMPİYONLAR BELİRLENECEK

Bu yıl ilginin oldukça arttığı şampiyonaya seyircilerin de ilgisiyle kalabalık organizasyonlar hayata geçiriliyor. 3 yarışı geride kalan ve 2 yarış olarak planlanan organizasyon şampiyonluk açısından çok önemli. Böylece Basel Holding 2024 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası final yarışları da oldukça heyecanlı geçecek. Carlot Auto’nun yarış sponsorluğu yanı sıra; Tuning Torch, Polaris, Gen Power, Near East Bank, GoPro, Limon Fatura Ödeme Platformu, İkas Süpermarket, Rinata Parts&Oil, Aveon Sigorta, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu, Avenue Dereboyu, Sportface, Eurol ve Basel Energy’nin de katkılarıyla yapılacak organizasyonda Deniz Denner ile Loucas Christoforou arasında şampiyonluk mücadelesi yaşanacak. Toplamda 18 ekibin mücadelesine sahne olacak yarışta seyirciler adrenaline doyacak.

Kayıt Listesi ise şu şekilde:

                No.        Takım    Pilot       Co-Pilot               Araç       Sınıf

1             1             Denner Racing Team     Deniz Denner    Ömer Topçu      Mitsubishi Lancer EVO E2

2             2             Jiklas Racing Team          Loucas Christoforou                      Talex     E1

3             3             Jiklas Racing Team          Andreas Christofou                       Crosskart            E1

4             4             B.Topçu Racing Team    Kemal Topçuoğlu            Hakkı Kerem      Honda Civic AWD E2

5             5             Carlot Racing Team         Hüseyin Şüküroğlu         Şükrü Büyükhüseyin      Mitsubishi Lancer EVO9               E2

Girne Rallisi, Limanda gösteriyle başlıyor Girne Rallisi, Limanda gösteriyle başlıyor

6             6             Tuning Torch Racing       Görkem Eren    Onur Gani           Nissan Silvia       E4

7             7             NEU Drift Racing Team  Ahmet Öksüzoğluları     Erdaş Uçaner     Nissan Silvia       E4

8             8             B.Topçu Racing Team    Behiç Topçu       Ahmet Demiray               Honda Civic        E3

9             9             Sistem Co Racing Team Ömer Karanfil   Gökhan BolatçıoğluMitsubishi Lancer EVOE2

10           10                           Salih Çelikkaya  İbrahim Çelikkaya           Subaru Impreza               E2

11           11           Team YAN YAN Ahmet Bağrıaçık              Hakan Bağrıaçık                Nissan Skyline   E4

12           12           Team YAN YAN Yaşam Karakurt                Ali Kutluhanlar  Toyota Soarer   E4

13           14           Tuning Torch Racing       Kürşat Güdül                     Nissan Silvia       E4

14           15           Tuning Torch Racing       Ömer İlhan Sayar            Hayrettin Bardak Nissan Silvia   E4

15           16           Carlot Racing Team         Hasan Karlıtaş   Vedat Coşar       Honda Civic        E3

16           17           Team YAN YAN Cengizhan Güngör                         Mazda Rx-7        E4

17           18                           Behiç Kantepe                  Nissan Silvia       E4

18           19                           Jale Kuset                           Citröen C2          E3