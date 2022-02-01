Voleybolda heyecan yeniden başlıyor

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize elden 2021-2022 sezonunda 4 kategoride ( U14 Kız , U18 Kız , U15 Erkek ve U19 Erkek ) şampiyonların belli olmasının ardından gözler 10. R. Denktaş Kupasına çevrildi.

Erkeklerde bu akşam Yarı Final karşılaşmalarında MSA-KGM , DAÜ-Vakıflar karşılaşmaları Atatürk Spor Salonunda oynanacak.

Bayanlarda Cumartesi oynanan Yarı Final karşılaşmasında KGM rakibi Vakıflar’ı 3-1 mağlup ederek Finalde DAÜ’nün rakibi oldu. Bayanlarda final karşılaşması Cumartesi saat 15.30 da Atatürk Spor Salonunda oynanacak.

U16 KIZ VE U17 ERKEK LİGLERİ BAŞLIYOR

U16 Kızlarda 9 U17 Erkeklerde 4 takımın katılımı ile başlayacak olan deplasmanlı lig klasman müsabakaları 4 Şubat Cuma akşamı B Grubunda iki karşılaşma ile başlayacak. U16 Kız A Grubunda ve U17 Erkeklerde müsabakalar 18 Şubatta başlayacak.

U16 Kızlar A ve B Grubunda çift devreli lig müsabakalarını oynayacak. Gruplarında ilk iki sırayı elde edecek olan takımlar A1-B2 , B1-A2 eşleşmeleri ile Yarı Final müsabakalarını oynayacak.

Yarı Final serisinden galip ayrılan takımlar şampiyonluk serisinde karşı karşıya gelecek. Yarı Final ve Final Serileri kazanılmış iki maç esasına göre oynanacak.

U17 Erkeklerde ise çift devreli deplasmanlı müsabakaların ardından ilk iki sırayı elde edecek olan takımlar Final Serisinde karşılaşma hakkını elde edecek. Bu kategorilerde Müsabakalar 2 Mayıs da tamamlanacak.

U16 Kızlarda A Grubunda DAÜ , ESENTEPE, MVOSD,MGA , B Grubunda GMBÇS,KGM,MSA ,Vakıflar ve MBDD yer alıyor

VOLEYBOL DA PROGRAM

2 ŞUBAT ÇRŞ 2022 10. R.Denktaş Kupası Erkek YF

MSA-KGM 18.00 B. ERKEK ASS

2 ŞUBAT ÇRŞ 2022 10. R.Denktaş Kupası Erkek YF

VAKIFLAR –DAÜ 19.30 B.ERKEK ASS

4 ŞUBAT CUM 2022 MBDD-MSA 18.00 U 16 B GRUBU KIZ ARENA

4 ŞUBAT CUM 2022 VAKIFLAR -KGM 18.00 U 16 B GRUBU KIZ NTSS

5 ŞUBAT CTS 2022 10. R. Denktaş Kupası Bayan Final

DAÜ SK-KGM 15.30 B.BAYAN ASS

11 ŞUBAT CUM 2022 GMBÇS-VAKIFLAR 18.00 U 16 B GRUBU KIZ ARENA

11 ŞUBAT CUM 2022 KGM-MSA 18.30 U 16 B GRUBU KIZ ESS

16 ŞUBAT ÇRŞ 2022 10. R. Denktaş Kupası Erkek Final 19.00 B.ERKEK ASS

