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U16 Kızlar Finalinde DAÜ seride durumu eşitledi

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U16 Kızlar Finalinde DAÜ seride durumu eşitledi
Voleybol U16 Kızlar finalinde Doğu Akdeniz Üniversitesi seride durumu eşitledi.
DAÜ, Mağusa Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda oynanan serinin ikinci karşılaşmasını KarpazGateMarina’ya karşı 3-1 aldı. Bu sonuçla seride durum 1-1’e geldi.
U16 Kızlar’da şampiyonu belirleyecek üçüncü maç, 14 Mayıs Cumartesi, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.
 
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