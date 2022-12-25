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U12 Kızlarda Karpaz Gate Marina mutlu sona ulaştı

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U12 Kızlarda Karpaz Gate Marina mutlu sona ulaştı
U12 Kızlar Ligi Final Serisi ikinci maçını rakibi MGA karşısında 3-2 lık skorla galip tamamlayan KGM Seride durumu 2-0 yaptı ve 2022-2023 Sezonu U12 Kızlar Ligi Şampiyonluğunu elde etti. Baştan sona büyük bir mücadele içerisinde geçen karşılaşma izleyenler tarafından takdirle karşılandı.
Mağusa Arena Spor Salonun da oynanan müsabakayı çok sayıda voleybol sever takip etti.
Müsabakanın ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Şampiyon KGM 'na kupa ve madalyaları Başkan Enver Kaya tarafından takdim edilirken finalist MGA ya kupa ve madalyaları Voleybol Federasyonu eski Asbaşkanı Hasan Zabitoğlu tarafından verildi.
 
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