Plaj Voleybolu Liglerinde 70 takım mücadele edecek

Bayan -Erkek Büyükler Ligi, Kulüpler Arası Kızlar ve Erkekler Yıldızlar Ligi, U12 Kızlar ve Erkekler Ligleri için toplamda 70 Takım kayıt işlemlerini tamamladı

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2022 Plaj Voleybolu Ligleri için kayıt işlemleri tamamlandı.

Voleybol Federasyonu tarafından verilen bilgiye göre, Bayan -Erkek Büyükler Ligi, Kulüpler Arası Kızlar ve Erkekler Yıldızlar Ligi, U12 Kızlar ve Erkekler Ligleri için toplamda 70 Takım kayıt işlemlerini tamamladı.

Kayıtların tamamlanması sonucunda en yoğun katılım 28 takım ile Yıldız Kızlar ligine oldu. 2022 sezonunda düzenlenecek olan Plaj Voleybolu Ligleri 21 Haziran Salı gecesi başlayacak. Liglerin müsabaka programı , ve şampiyona ile ilgili diğer kurallar Voleybol Federasyonu resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından hafta içinde yayınlanacak.

