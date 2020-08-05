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Plaj Voleybolu Ligi başlıyor

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2020 Osman Maraşlı Plaj Voleybolu Ligi olarak düzenlenecek olan Plaj Voleybolu Liginde kadınlarda 13, erkeklerde 7 olmak üzere 20 takım mücadele edecek

Plaj Voleybolu Ligi başlıyor
Voleybol Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen Plaj Voleybolu Ligi 12 Ağustos’ta başlayacak. 2020 Osman Maraşlı Plaj Voleybolu Ligi olarak düzenlenecek olan ligin takım kayıtları sona erdi. 
2020 Osman Maraşlı Plaj Voleybolu Ligi 12 Ağustos’ta, Lefkoşa Beach Volley Arena başlayacak ve 3 hafta sürecek. Şampiyona bayanlar ve erkekler kategorilerinde oynanacak. Organizasyona kadınlarda 13, erkeklerde 7 olmak üzere 20 takım katıldı. Organizasyonun ilk hafta maçları 12 Ağustos ikinci ve üçüncü hafta maçları 18 – 19 Ağustos’ta, dördüncü ve son hafta maçları ise 25 Ağustos’ta oynanacak. Organizasyonda maçlar Kadınlarda A ve B Grubu, erkeklerde ise tek grup hâlinde oynanacak. Ligde toplamda 67 maç yapılacak.
Ligin dördüncü ve son hafta maçlarının tamamlanmasının ardından düzenlenecek törenle dereceye girecek olan takımlara ödülleri takdim edilecek.
 
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