Omaç Başat turnuvasında yarı final eşleşmeleri belirlendi

2021 Büyükler Omaç Başat Plaj Voleybolu Liginde yarı finale yükselen takımlar ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

2021 Büyükler Omaç Başat Plaj Voleybolu Liginde 3. hafta karşılaşmaları sonucunda yarı finalistler belli oldu.

Erkekler A Grubunu 1. sırada Kemal - Aliosman 2. sırada Ruffaro ( Vakıflar ) -Salamon çifti, B Grubunu 1. sırada Cafer -Salih 2. Sırada Osman- Umut ( GMBÇS) çifti tamamlayarak yarı finale yükseldi. Kadınlarda A Grubunu 1. sırada Sıla- Zalihe ( NejGrain) 2. sırada Çağla- Nesil ( KGM ) B Grubunu 1. sırada Merve – Güney, 2. sırada Sudenur - Sonay ( Team Island )ikilisi tamamlayarak yarı finale yükselen takımlar oldu.2021 Büyükler Omaç Başat Plaj Voleybolu Liginde yarı final eşleşmeleri şöyle:

ERKEKLERDE

Kemal - Aliosman / Osman Umut ( GMBÇS)

Salih -Cafer / Ruffaro - Salamon ( Vakıflar )

BAYANLARDA

Merve - Güney / Çağla -Nesil ( KGM )

Sıla - Zalihe ( NejGrain)

Sudenur - Sonay ( Team Island)

Organizasyonun 13 Temmuz’da oynanacak olan yarı final, 3. lük ve final karşılaşmaları ile tamamlanacak. 2021 Büyükler Omaç Başat Plaj Voleybolu Liginde 4. ve son hafta karşılaşmaları saat 18.00’de başlayacak.

