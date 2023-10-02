Northernland Sports Fest Plaj Voleybol şampiyonları belirlendi

Ülkemizin en popüler yaz spor aktivitelerinden olan ve Türkiye çapında önemli sporcular çıkardığımız Plaj Voleybolu’nda sezonun son turnuvası Mackenzie Plajı’nda yapıldı. Northernland Sports Fest kapsamında gerçekleştirilen turnuvada 5 ayrı kategoride 3 gün devam eden turnuva, organizasyon tarafından kalıcı olarak oluşturulan 1 ana, 2 de yan kortta düzenlendi.

PERA MACKENZİE BEACH VOLLEY CUP’TA FİNALLER NEFES KESTİ

Voleybol Federasyonu işbirliğinde, camianın önemli isimlerinden olan Ali Osman Nurettin, Kemal Şah, Ertan Fellahoğlu ve Salih Hekimoğlu’nun organizasyonunda gerçekleştirilen PeraMackenzieBeachVolleyCup’ta son gün zaman zaman yağmur altında oynanan heyecanlı final maçları izleyenleri heyecanlandırdı.

Turnuva sonunda dereceye girenlere ödüllerini Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya, NorthernlandGroup Reklam ve Pazarlama Müdürü Feriha Yiğittürk, NorthernlandSportFest Koordinatörü Görkem Özbilen ve diğer yetkililer takdim etti.



PeraMackenzieBeachVolleyCup’ta kategorilerde ilk 3’e giren sporcular:

Lisanslı Kadınlar

1-Merve Çelebi / Bahanur Gökalp

2-Nehir Çatankaya / Şerifenaz Bener

3-Yağmur Kurt / İsmahan Gedik

Lisanslı Erkekler

1-Girol Eryıldız / S.Andre

2-Ferdi Gürses / Salim Eray

3-Kerem Derebey / Atilla Balkanlı

Amatör Erkekler 3’lü

1-İsmail / Münür / Ali

2-Devrim / Cengiz / Mehmet

3-Mehmet / Tunç / Ahmet

U15 Kızlar

1-Elanaz Ersöz – Masal Biran

2-Özgü Ertoprak – Eylül Ciner

3-Yağmur Kılıç – MeleksuHeyberi

U15 Erkekler

1-Ammar Hizan – Mertcan Lisani

2-Selahattin Özoğlu – Selman Yıldız

3-Aras Küçük – Salim Elmalı



En Değerli Oyuncular (MVP)

Lisanslı Erkekler:

Girol Eryıldız

Lisanslı Kadınlar:

Merve Çelebi

Amatör Erkekler:

İsmail Kovancı

U15 Erkekler:

Mertcan Lisani

U15 Kızlar:

Masal Biran

