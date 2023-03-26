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Merveli Türkiye yine zirvede

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Kıbrıslı Türk voleybolcu Merve Çelebi'nin de bulunduğu Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı 2023 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu Wagrain Etabı’nı birincilikle tamamladı

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Merveli Türkiye yine zirvede
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Kıbrıslı Türk voleybolcu Merve Çelebi, gururumuz olmaya devam ediyor.
Başarılı voleybolcu Çelebi'nin de bulunduğu Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı 2023 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu Wagrain Etabı’nı birincilikle tamamladı. 
Turnuvanın yarı finalinde Polonya 1 takımını 2-0 mağlup ederek finale adını yazdıran Türkiye, finalde Romanya'nın rakibi oldu. 
Romanya karşısında ilk seti 15-11 alan Türkiye, 2'nci seti 15-6'lık skorla rakibine verdi. 3'üncü sette rakibine şans tanımayan Merve  ve arkadaşları bu seti 15-6 önde bitirdi ve mücadeleyi 2-1 kazandı.
Türkiye turnuvada Simge Yalçın-Merve Çelebi-Seray Gürle-Esra Betül Çetin dörtlüsüyle mücadele etti. 
 
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