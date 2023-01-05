Liseler arası voleybola Mağusa damgası

Voleybol finallerine Mağusa okulları damga vurdu. Kızlarda Namık Kemal Lisesi'ni 3-0 mağlup eden Gazimağusa Türk Maarif Koleji, erkekler finalinde ise Erenköy Lisesi'ni 3-0'lık skorla geçen Namık Kemal Lisesi şampiyon oldular

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Sporları Birimi tarafından organize edilen Liseler arası Voleybol Birinciliğinde erkeklerde Namık Kemal Lisesi, kızlarda Gazimağusa Türk Maarif Koleji şampiyonluğa ulaştı.GMTMK DAMGA VURDULefkoşa Atatürk Spor Salonunda oynanan müthiş final maçları sonunda şampiyonlar belli oldu.Voleybol finallerinde kızlarda Namık Kemal Lisesi'ni 3-0 mağlup eden Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Erkekler finalinde ise Erenköy Lisesi'ni 3-0'lık skorla geçen Namık Kemal Lisesi şampiyonluk sevinci yaşadı.Liseler arası Voleybol Birinciliğinde Gazimağusa Türk Marif Koleji kız takımı final karşılaşmasında ortaya koyduğu üstün performansla Voleybol’da söz sahibi Namı Kemal Lisesine set şansı tanımadan maçı 3-0 kazanarak şampiyon olmanın büyük bir mutluluk ve sevinç yaşanıyor. Voleybol kız takım oyuncuların inançı ve mücadelesi gelen şampiyonlukta önemli bir pay sahibi olurken, güçlü rakiplerini de saf dışı bırakmanın haklı gururunu yaşadı.