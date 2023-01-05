banner875
banner885
Bülent Ersoy, hayatının filmi için anlaştı
Bülent Ersoy, hayatının filmi için anlaştı
23 0
Yaşinses Yeşilova’ya, Aksel Karşıyaka’ya gitti
Yaşinses Yeşilova’ya, Aksel Karşıyaka’ya gitti
20 0
 
Aslan evinde fire vermedi
Aslan evinde fire vermedi
14 0
ABD Temsilciler Meclisi'nde seçim krizi: 3'üncü turda da sonuç çıkmadı
ABD Temsilciler Meclisi'nde seçim krizi: 3'üncü turda da sonuç çıkmadı
28 0
DAÜ uzatmada kazandı
DAÜ uzatmada kazandı
24 0
DİGEM ve UKÜ sezonu üçüncü tamamladı
DİGEM ve UKÜ sezonu üçüncü tamamladı
25 0
2023 geldi, Lozan Antlaşması bitti mi?
2023 geldi, Lozan Antlaşması bitti mi?
31 0
banner878

Liseler arası voleybola Mağusa damgası

banner476

Voleybol finallerine Mağusa okulları damga vurdu. Kızlarda Namık Kemal Lisesi'ni 3-0 mağlup eden Gazimağusa Türk Maarif Koleji, erkekler finalinde ise Erenköy Lisesi'ni 3-0'lık skorla geçen Namık Kemal Lisesi şampiyon oldular

banner825
Liseler arası voleybola Mağusa damgası
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Sporları Birimi tarafından organize edilen Liseler arası Voleybol Birinciliğinde erkeklerde Namık Kemal Lisesi, kızlarda Gazimağusa Türk Maarif Koleji şampiyonluğa ulaştı.

GMTMK DAMGA VURDU
Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda oynanan müthiş final maçları sonunda şampiyonlar belli oldu.
Voleybol finallerinde kızlarda Namık Kemal Lisesi'ni 3-0 mağlup eden Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Erkekler finalinde ise Erenköy Lisesi'ni 3-0'lık skorla geçen Namık Kemal Lisesi şampiyonluk sevinci yaşadı.
Liseler arası Voleybol Birinciliğinde Gazimağusa Türk Marif Koleji kız takımı final karşılaşmasında ortaya koyduğu üstün performansla Voleybol’da söz sahibi Namı Kemal Lisesine set şansı tanımadan maçı 3-0 kazanarak şampiyon olmanın büyük bir mutluluk ve sevinç yaşanıyor. Voleybol kız takım oyuncuların inançı ve mücadelesi gelen şampiyonlukta önemli bir pay sahibi olurken, güçlü rakiplerini de saf dışı bırakmanın haklı gururunu yaşadı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.