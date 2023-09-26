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İtfaiyeciler voleybol turnuvasında kozlarını paylaştı

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İtfaiyeciler voleybol turnuvasında kozlarını paylaştı
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Polis Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen İtfaiye Haftası Etkinliklerine Voleybol Turnuvası ile devam ediliyor. Altı takımın katılımı ile başlayan turnuvada ilk gün Müsabakaları bugün oynandı. Organizasyon daki müsabakalar Voleybol Federasyonuna bağlı hakemler tarafından yönetildi.
Turnuvanın final ve üçüncülük karşılaşmaları 29 Eylül Cuma günü oynanacak . Müsabakalar Saat. 09.30 da başlayacak.
 
 
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