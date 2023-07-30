Filenin efelerinden tarihi başarı

Filenin Efeleri, FIVB Challenger Kupası finalinde ev sahibi Katar'ı 3-2 mağlup etti ve gelecek sezon Milletler Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar’ı 3-2 yenerek 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazandı.
Şampiyonluk sonrası oyuncular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı. Milliler, maçın ardından düzenlenen törenle de şampiyonluk şiltini aldı.
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