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Filede Çamlıkspor bayanları sezona galibiyetle başladı

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Filede Çamlıkspor bayanları sezona galibiyetle başladı
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KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen ve 8 ay sürecek olan 2023-2024 Sezonu pazartesi akşam saat 19.00 da oynanan Esentepe-Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor(GMBÇS )müsabakası ile başladı.
Girne de oynanan müsabakada GMBÇS rakibi Esentepe yi 3-0 lık net skorla mağlup etti ve sezona 3 puanla başladı.
 
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