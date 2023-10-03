Filede Çamlıkspor bayanları sezona galibiyetle başladı

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen ve 8 ay sürecek olan 2023-2024 Sezonu pazartesi akşam saat 19.00 da oynanan Esentepe-Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor(GMBÇS )müsabakası ile başladı.

Girne de oynanan müsabakada GMBÇS rakibi Esentepe yi 3-0 lık net skorla mağlup etti ve sezona 3 puanla başladı.

