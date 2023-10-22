Filede 3. Hafta karşılaşmaları tamamlandı

KKTC Voleyb ol Federasyonu tarafından organize edilen liglerde 3. Hafta tamamlandı.

U16 Kızlar Ligi A Grubu 3. hafta karşılaşmalarında MGSK rakibi KGM yı 3-1,GMBÇS ise rakibi MVOSD ni 3-0 mağlup etti.

U12 Kızlar Liginde KGM ,GMBÇS u 3-0, MVOSD ise MGSK aynı sonuçla 3-0 mağlup etti.

U13 Erkekler Liginde MGSK rakibi KGM yı 3-0 mağlup etme başardı.

Voleybol liglerinde bu hafta heyecan Büyük Bayanlar liginde sürecek.

Büyük Bayanlar Liginde 4. Haftanın Programı

23 EKİM PAZARTESİ

Esentepe -KGM Saat 19.00 Girne

24 EKİM SALI

MSA-GMBÇS Saat 17.30 LMPS

DAÜ-KK Saat 19.00 LMPS

Vakıflar-UKÜ Saat 19.00 ASS

