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Filede 3. Hafta karşılaşmaları tamamlandı

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Filede 3. Hafta karşılaşmaları tamamlandı
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KKTC Voleyb ol Federasyonu tarafından organize edilen liglerde 3. Hafta tamamlandı.
U16 Kızlar Ligi A Grubu 3. hafta karşılaşmalarında MGSK rakibi KGM yı 3-1,GMBÇS ise rakibi MVOSD ni 3-0 mağlup etti.
U12 Kızlar Liginde KGM ,GMBÇS u 3-0, MVOSD ise MGSK aynı sonuçla 3-0 mağlup etti.
U13 Erkekler Liginde MGSK rakibi KGM yı 3-0 mağlup etme başardı.
Voleybol liglerinde bu hafta heyecan Büyük Bayanlar liginde sürecek.
Büyük Bayanlar Liginde 4. Haftanın Programı
23 EKİM PAZARTESİ
Esentepe -KGM Saat 19.00 Girne
24 EKİM SALI
MSA-GMBÇS Saat 17.30 LMPS
DAÜ-KK Saat 19.00 LMPS
Vakıflar-UKÜ Saat 19.00 ASS
 
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