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DAÜ 11. Osman Maraşlı Anı Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu

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Osman Maraşlı Anı Turnuvası”nın 11’incisi, 26-27 Ağustos 2023 tarihlerinde, gerçekleştirilirken, kadınlar kategorisinde Naz – Derin – İsmihan, ü erkekler kategorisinde Kemal Ş. – İsmail – Osman ve karışık kategorisinde Arda – Osman – İsmihan üçlüleri şampiyonluğa uzanan takımlar oldu

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DAÜ 11. Osman Maraşlı Anı Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ilk üçlü plaj voleybolu turnuvası olma özelliğini taşıyan “Osman Maraşlı Anı Turnuvası”nın 11’incisi, 26-27 Ağustos 2023 tarihlerinde, DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) gerçekleştirildi. Etkinliğe; DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ile Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu’nun yanı sıra çok sayıda voleybol sever ve izleyici katıldı. 27 Ağustos 2023 Pazar günü oynanan yarı final ve final müsabakaları ile turnuvanın şampiyonları belli oldu.
TOPLAM 111 SPORCU MÜCADELE ETTİ
Turnuvada, üçlü kadınlar kategorisinde 12 takım, üçlü erkekler kategorisinde 11 takım ve üçlü karışık kategorisinde 14 takım mücadele etti. Üçlü kadınlar kategorisinde Naz – Derin – İsmihan, üçlü erkekler kategorisinde Kemal Ş. – İsmail – Osman ve üçlü karışık kategorisinde Arda – Osman – İsmihan üçlüleri şampiyonluğa uzanan takımlar oldu. Final maçları sonrasında düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupaları ve para ödülleri DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu, Hakkı Duvarcı, Ahmet Özkaramanlı ve Gürkan Gazioğlu tarafından takdim edildi. DAÜ 11. Osman Maraşlı Anı Turnuvası’nda dereceye giren takımlar şöyle:
ÜÇLÜ ERKEKLER:
Kemal Ş. – İsmail – Osman
Kemal – Ardi – Talat
Ali D. – Münür – Ali Osman
Cafer – Atakan – Ege K.
Tunç – Ertan – Hüseyin
Cemal – Ecevit – Milad
ÜÇLÜ KADINLAR:
Naz – Derin – İsmihan
Ela Naz – Leman – Özgü
Sonay – Valeria - Naz
18 YAŞ ALTI KARIŞIK:
Arda – Osman – İsmihan
Ege – Ahmet – Belis
Naz Serhat – Kaan – Nejati
Yağmur – Ege K. - Eren
 
 
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