DAÜ 11. Osman Maraşlı Anı Turnuvası 26 Ağustos başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ), Kıbrıs Türk voleybolunun değerli hocası Merhum Osman Maraşlı anısına her yıl geleneksel olarak organize ettiği “Osman Maraşlı Üçlü Plaj Voleybolu Anı Turnuvası”nın 11’incisi, 26 Ağustos 2023 Cumartesi günü, saat 10:00’da, DAÜ Deniz Tesisleri’nde oynanacak ilk maçlar ile başlayacak.

FİNAL MAÇLARI 27 AĞUSTOS PAZAR GÜNÜ OYNANACAK

Turnuvada takımlar üçlü erkekler, üçlü kadınlar ve 18 yaş altı üçlü karışık kategorilerinde mücadele edecek. Üçlü kadınlar ve üçlü erkekler kategorilerinde en fazla bir lisanslı oyuncu yer alabilecek. 18 yaş altı üçlü karışık kategorisinde ise lisanslı oyuncu sınırlaması bulunmuyor. İki gün sürecek olan turnuva kapsamında katılımcılar hem eğlenecek, hem de maçların heyecanını yaşayacak. Çift eleme usulüne göre oynanacak turnuvada, iki maç kaybeden takımlar elenecek. Pazar akşamüstü oynanacak yarı final ve final müsabakalarının ardından başarılı takımlara kupaları ve para ödülleri takdim edilecek.

KAYITLAR İÇİN SON TARİH 25 AĞUSTOS

11. Osman Maraşlı Üçlü Plaj Voleybolu Anı Turnuvası’na katılım her kategori için maksimum 16 takımla sınırlı. Turnuvaya kayıt olmak isteyenler, en geç 25 Ağustos 2023 Cuma gününe kadar 0548 836 33 12 veya 0392 630 23 02 numaralı telefonlar üzerinden kayıt yaptırabiliyor.



