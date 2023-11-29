Çamlık Spor namağlup liderliğini sürdürdü

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Bayanlar Ligi’nde 8.hafta müsabakaları önceki akşam oynanan 4 karşılaşma ile tamamlandı. Haftaya 19 puanla lider giren Çamlık Spor evinde konuk ettiği Esentepe’yi 3-1 mağlup etti ve bu galibiyetle puanını 22 ye çıkararak 8. hafta sonunda da liderliğini devam ettirdi. Esentepe almış olduğu mağlubiyetle 2. sırada girdiği 8. haftayı 2 basmak gerileyerek 16 puanla 4. sırada tamamladı.

DAÜ 2. SIRAYA YÜKSELDİ

DAÜ ise MağusaSpor Akademisi karşısında almış olduğu 3-0’lık galibiyetle puanını 18 e yükselterek 2. sıraya yükseldi.

Vakıflar Lefkoşa derbisinde Küçük Kaymaklı’yı 3-0 mağlup etti ve puanını 16’ya taşıdı ve averajla 3. sıraya yükseldi.

KGM LEFKOŞA DAN GALİBİYETLE DÖNDÜ

Lefkoşa’da UKÜ’ye konuk olan KaptazGate Marina(KGM) müsabakadan 3-0 galip ayrılan taraf oldu. KGM bu galibiyetle 8. haftayı 15 puanla 5. sırada tamamladı.

BÜYÜK ERKEKLERDE ZORLU MÜCADELEDEN GALİP AYRILAN TARAF ÇAMLIK SPOR

Büyük Erkeklerde haftanın zorlu maçında Çamlık Spor ile DAÜ karşı karşıya geldi. Baştan sona büyük bir mücadele içerisinde geçen karşılaşmadan 3-2 lik skorla galip ayrılan taraf Çamlık Spor oldu.

DAÜ almış olduğu yenilgiye rağmen 10 puanla liderliğini devam ettirdi. Çamlık Spor 8 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

