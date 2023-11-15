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Büyük Bayanlarda Çamlık Spor liderliğini sürdürdü

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Voleybol Büyük Bayanlarda lider Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor zorlu bir mücadelenin ardından Karpaz Gate Marina’yı 3-2 mağlup ederek yenilgisiz liderliğini sürdürdü

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Büyük Bayanlarda Çamlık Spor liderliğini sürdürdü
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KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Bayanlarda 7. Hafta Açılış maçı Esentepe ile Küçük Kaymaklı arasında oynandı. Girne de oynanan gecenin karşılaşmasında Esentepe konuk ettiği rakibini 3-0 mağlup ederek puanını 16 ya çıkardı ve 2. sıradaki yerini korudu.
SALI GECESİ 3 MAÇ OYNANDI
Büyükler Ligine Salı akşamı oynanan 3 karşılaşma ile devam edildi. Büyük Bayanlarda
gecenin önemli karşılaşmasında lider Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor zorlu bir mücadelenin ardından KarpazGateMarina’yı 3-2 mağlup ederek yenilgisiz liderliğini 7. hafta sonunda da devam ettirdi.
Gecenin diğer karşılaşmasında DAÜ evinde konuk ettiği UKÜ’ni 3-0 mağlup etti .
Büyük Erkeklerde Mağusa Arena da oynanan maçta GMBÇS ,KGMyı 3-0 mağlup ederek 2. galibiyetini elde etti.
Büyükler Liginde 7. hafta karşılaşmaları bu akşam oynanacak olan 2 karşılaşma ile tamamlanacak.
 
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