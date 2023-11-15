Büyük Bayanlarda Çamlık Spor liderliğini sürdürdü

Voleybol Büyük Bayanlarda lider Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor zorlu bir mücadelenin ardından Karpaz Gate Marina’yı 3-2 mağlup ederek yenilgisiz liderliğini sürdürdü

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Bayanlarda 7. Hafta Açılış maçı Esentepe ile Küçük Kaymaklı arasında oynandı. Girne de oynanan gecenin karşılaşmasında Esentepe konuk ettiği rakibini 3-0 mağlup ederek puanını 16 ya çıkardı ve 2. sıradaki yerini korudu.

SALI GECESİ 3 MAÇ OYNANDI

Büyükler Ligine Salı akşamı oynanan 3 karşılaşma ile devam edildi. Büyük Bayanlarda

gecenin önemli karşılaşmasında lider Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor zorlu bir mücadelenin ardından KarpazGateMarina’yı 3-2 mağlup ederek yenilgisiz liderliğini 7. hafta sonunda da devam ettirdi.

Gecenin diğer karşılaşmasında DAÜ evinde konuk ettiği UKÜ’ni 3-0 mağlup etti .

Büyük Erkeklerde Mağusa Arena da oynanan maçta GMBÇS ,KGMyı 3-0 mağlup ederek 2. galibiyetini elde etti.

Büyükler Liginde 7. hafta karşılaşmaları bu akşam oynanacak olan 2 karşılaşma ile tamamlanacak.

