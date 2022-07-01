2022 Plaj Voleybolu Liglerinde heyecan tam gaz

Plaj Voleybolu Liglerinde 4. Gün karşılaşmaları sonucunda toplamda 106 karşılaşma oynanırken, Büyük Erkekler, Büyük Bayanlar, U12 Kızlar ve U13 Erkekler Liglerinde müsabakalar oynandı

2022 Plaj Voleybolu Ligleri 2. Hafta karşılaşmaları önceki aksam oynanan 22 karşılaşma ile tamamlandı. Plaj Voleybolu Liglerinde 4. Gün karşılaşmaları sonucunda toplamda 106 karşılaşma oynandı. Önceki akşam Büyük Erkekler, Büyük Bayanlar , U12 Kızlar ve U13 Erkekler Liglerinde müsabakalar oynandı.

Büyük Erkeklerde tamamlanan grup müsabakaları sonucunda Yarı Final eşleşmeleri

Kemal-Aliosman/ Atilla- Oktay

Osman-Umut/ Cankat- Rufaro

Büyük Bayanlarda grup müsabakaları 18 Temmuzda oynanacak olan karşılaşmalar ile tamamlanacak ve Yarı Final eşleşmeleri belli olacak. 2. Hafta karşılaşmaları sonrasında A Grubunda Sıla -Seray, B Grubunda Lema -Zalihe ikilileri lider durumda bulunuyor.

U13 Erkeklerde Finalin adı belli oldu.

GMBÇS 1/ GMBÇS 3 Takımları finalde eşleşirken

GMBÇS 2/ GMBÇS 4 Takımları 3.luk mücadelesi verecek.

U12 Kızlarda Yarı Finalistler ve eşleşmeleri belli oldu.

U12 Kızlar A Grubunu 1. Sırada tamamlayan ESK1 B Grubu 2. Si KGM ile eşleşirken B Grubu 1. Si GMBÇS 1 Takimi A Grubu 2. Si GMBÇS 2 ile eşleşti.

2022 PLAJ VOLEYBOLU LİGLERİNDE 3. HAFTA KARŞILAŞMALARI 18-19 TEMMUZ DA OYNANACAK

2022 Plaj Voleybolu Liglerinde 3. ve son hafta karşılaşmaları 18 Temmuz Pazartesi ve 19 Temmuz Salı gecesi oynanacak. Daha önce 14 -19 Temmuz tarihlerinde oynanacağı belirtilen 3. Hafta karşılaşmaları 18-19 Temmuz olarak değişmiştir. 18 Temmuzda oynanacak olan 3. Hafta karşılaşmaların da Büyük Bayanlar son Grup müsabakaları ve Yarı Final müsabakaları , Büyük Erkeklerde Yarı Final Müsabakaları , Yıldız Kızlarda Çeyrek Final ve Yarı Final müsabakaları U12 Kızlar ve Yıldız Erkeklerde Yarı Final Müsabakaları oynanacaktır.

19 Temmuz Salı Gecesi 6 kategoride 3. Lük ve Final müsabakaları ile Plaj Voleybolu Ligleri tamamlanacaktır. 18 ve 19 Temmuz akşamı oynanacak olan 3. Hafta karşılaşmaları programı federasyonun sosyal medya hesabından yayınlanacağı bildirildi.

