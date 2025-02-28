KKTC'de ikamet izinsiz olarak kaldığı tespit edilen 20 yaşındaki Afrika uyruklu zanlı Gift Oyovwe dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı. Polis memuru Kabadayılar, 25 Şubat 2025 tarihinde, saat 22.15’te, Lefkoşa’da, Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde yol içerisinde yürüdüğünü, bunu gören vatandaşların ihbarı üzerine bir polis ekibinin, zanlıyı tespit ederek, tutukladığını söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 30.09.2024 tarihinden beri toplam 88 gündür KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, alınması gereken ifadeler, yapılması gereken yazışmalar olduğunu belirterek, aleyhinde bir gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.