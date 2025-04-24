Galatasaray'da Victor Osimhen, kariyerinin en skorer sezonunu geçiriyor. Sezon başında takıma katılan Nijeryalı yıldız; 30 gol atıp, 6 da asist üretti.

Skora 36 kez katkı sağlayan Osimhen, Napoli dönemini geride bıraktı. 26 yaşındaki futbolcu; İtalya'da 2022-2023 sezonunu 31 gol ve 4 asistle tamamlamıştı.

Bu sezon ligde 25 maçta 21 kez fileleri havalandıran ve 4 gol pası veren Osimhen, kupada da 3 maçta 3 gol 1 asistle oynadı. Nijeryalı santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde de 7 maçta 6 gol atıp, 2 kez de arkadaşlarının gol kaydetmesini sağladı.

Osimhen, ligde ve kupada kalan maçlarda 2 kez daha fileleri havalandırırsa gol sayısı bakımında da kariyer rekorunu kıracak.

Galatasaray yönetiminin, 26 yaşındaki oyuncunun kalıcı transferi için bu ayın sonunda harekete geçmesi bekleniyor. Sarı kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Osimhen’in bonservisi için gereken finansmanın büyük ölçüde tamamlandığı bildiriliyor.