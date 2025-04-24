UEFA İstanbul Ofisi'nin açılışı, Pembe Köşk'te yapıldı. Açılışa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Bakan Osman Aşkın Bak, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve çok sayıda ülkeden davetli katıldı.

Buradaki konuşmasına, UEFA İstanbul Temsilciliğinin açılışına katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek başlayan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, temsilciliğin Türk futbolu için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Erdoğan, "Tüm misafirlerimize, medeniyetlerin şehri, barışın, hoşgörünün şehri, tarih ve kültür şehri, bütün bunlarla birlikte bir spor şehri, bir futbol şehri olan güzel İstanbul'umuza hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

Farklı inançları asırlardır bağrında misafir eden İstanbul'un, bugünkü açılışla birlikte çok kültürlü kimliğini daha da güçlendireceğine inandığını belirten Erdoğan, "Sayın Başkan Ceferin'in şahsında tüm UEFA yönetimine, Türkiye Futbol Federasyonumuza ve elbette Gençlik ve Spor Bakanlığımıza emekleri, destekleri, gayretleri için teşekkür ediyorum. Bizden önceki konuşmacılar birçok hususu dile getirdiler. Türkiye Futbol Federasyonumuz 1962 yılından beri UEFA'ya tam üye. Tam 63 yıldır UEFA ile yakın koordinasyon içinde beraberce çalışıyoruz. Sadece son 20 senede, 2005 ve 2023 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi finallerine, 2009'da UEFA Kupası finaline, 2013 yılında FIFA U20 Dünya Kupası'na, 2019'da ise UEFA Süper Kupa finaline başarıyla ev sahipliği yaptık." diye konuştu.

"2032 Avrupa Şampiyonası'nı İtalya ile birlikte düzenleyeceğiz"

Türk takımlarının, UEFA'nın organizasyonlarında her sene boy gösterdiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final oynarken, oynadığı futbolla futbolseverlerin gönüllerini fethetti. 2025 yılında A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez Uluslar Ligi A Ligi'nde yer alma hakkını elde etti. 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerine, inşallah, ev sahipliği yapacağız. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ise İtalya ile birlikte ülkemizde düzenleyeceğiz. Şunu bugün bir kez daha çok net söylemek isterim: Türkiye olarak, olimpiyatlar dahil, her türlü uluslararası spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye ziyadesiyle sahibiz." ifadelerini kullandı.