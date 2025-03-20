Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Birliği Kıbrıs (IVSA Cyprus) ile IVSA Olsztyn’in ortaklaşa düzenlediği öğrenci değişim programı kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi’ne gelen Polonyalı veteriner hekim adayları, teorik ve uygulamalı eğitim alarak mesleki gelişimlerini pekiştirdi. Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nin bilimsel desteğiyle faaliyetlerini sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi, yurt dışından KKTC’ye gelen öğrencilere de sunduğu uygulamalı eğitim imkanlarıyla veteriner hekim adaylarına önemli mesleki deneyimler kazandırıyor.

Staj ve değişim programı kapsamında Polonya’daki University of Warmia and Mazury’den Yakın Doğu Üniversitesi’ne gelen veteriner hekim adayları, Veteriner Hekimliği Fakültesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi’nde uygulamalı eğitim aldı. KKTC’nin tam teşekküllü ilk ve tek hayvan hastanesi olan Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi’nde bir dişi köpeğin kısırlaştırılması operasyonuna katılan öğrenciler, mesleki becerilerini geliştirme imkanı buldu.

Kendilerini akademik ve mesleki olarak geliştirme fırsatı yakalayan Polonyalı öğrenciler, aynı zamanda Kıbrıs kültürünü ve tarihini de yerinde deneyimlediler. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Kıbrıs Araba Müzesi ile Girne Kapı’da bulunan Surlariçi Şehir Müzesi’ni ziyaret eden öğrenciler Gazimağusa ve Kapalı Maraş Turu ile ülkeyi keşfettiler. Polonyalı öğrenciler, Girne turunda ise St. Hilarion Kalesi ile Bellapais Manastırı’nın yanı sıra, Hayvan Davranışlarını Araştırma ve Koruma Merkezi’nin Ekopark’ını da ziyaret ettiler.

Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi’nde uygulama yaptılar

Güne, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş’ı ziyaret ederek başlayan öğrenciler, dekanlık ziyaretinin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi’ni gezerek hastane olanakları hakkında bilgi aldı. Daha sonra dişi bir köpeğin kısırlaştırma operasyonuna katılan öğrenciler, laboratuvar ortamında gerçek hayvan dokusu üzerinde incelemeler yaptı. Kısırlaştırma ameliyatını takip eden Polonyalı öğrenciler, Prof. Dr. İsfendiyar Darbaz’dan bu özel ameliyat tekniğini ve müdahale yöntemlerini öğrendiler. Günün ikinci çalışmasında ise Dr. Ali Çürükoğlu tarafından verilen Göz Muayenesi Atölyesi gerçekleştirildi. Katılımcılar göz hastalıkları ve muayene teknikleri hakkında detaylı bilgiler aldı. Son olarak, Yrd. Doç. Mehmet Ege İnce’nin Toxoplasmosis üzerine mini konferansı ile öğrenciler, parazitlerin sağlık üzerindeki etkilerini, bulaşma yollarını öğrendi. Yrd. Doç. Feride Zabitler Tepik ise Polonyalı öğrencilere, histopatolojik eğitimi vererek Hayvan Hastanesi’nde gerçekleştirilen operasyona da öğrenciler ile birlikte katıldı.

2014’ten bu yana ileri teknoloji donanımı ve uzman veteriner hekim kadrosuyla hayvan sağlığı alanında hizmet veren Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi; cerrahi, doğum-jinekoloji, iç hastalıkları, laboratuvar tanı ve görüntüleme hizmetleri gibi birçok alanda kapsamlı tedavi imkanı sunuyor. Dijital röntgen, Doppler ultrasonografi ve ekokardiyografi gibi gelişmiş teşhis yöntemleri ile donatılmış olan hastane, ortopedi, göz sağlığı, doğum ve suni tohumlama alanlarında dünya standartlarında uygulamalar gerçekleştiriyor. Aynı zamanda 7/24 hizmet veren hastane, ambulans servisiyle acil durumlara hızlı müdahale sağlarken, rutin kontroller için de hayvanseverlere büyük kolaylık sunuyor. Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi öğrencileri ise tüm bu imkanlardan faydalanarak mesleki yetkinliklerini artırıyor.

Veteriner Hekimliği Eğitiminde Uluslararası Ağın Parçasıyız!

Yakın Doğu Üniversitesi’nin sunduğu olanaklarla veteriner hekimliği eğitiminde uluslararası eğitim ağına dahil olduğunu ve öğrencilerine de bu ağa katılma fırsatı sunduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyrek İntaş, “Polonya’dan gelen öğrencileri fakültemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Onlara eğitim sistemimizi, fakültemizin olanaklarını tanıtırken, onların da farklı ülkelerde edindikleri akademik deneyimleri dinlemek bizim için oldukça değerliydi” dedi.

IVSA Cyprus danışmanı da olan Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İsfendiyar Darbaz ise uluslararası öğrenci değişim programlarının veteriner hekim adayları için akademik ve pratik bilgi birikimlerini zenginleştirmeleri açısından büyük bir önem taşıdığını söyledi. Prof. Dr. Darbaz, “IVSA Cyprus ile IVSA Olsztyn’in ortaklaşa yürüttüğü bu program kapsamında Polonyalı öğrencileri fakültemizde ve Hayvan Hastanemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Alanında uzman akademik kadromuz ve ileri teknolojiye sahip uygulama alanlarımızla öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak bizler için büyük bir gurur kaynağı” ifadesini kullandı.

IVSA Cyprus Başkanı ve Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Öğrencisi Dilara Atış da “IVSA Cyprus olarak uluslararası öğrenci değişim programları düzenleyerek farklı ülkelerden meslektaşlarımızla bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik etmeyi amaçlıyoruz” dedi. “Polonya’daki University of Warmia and Mazury’den gelen arkadaşlarımızın Yakın Doğu Üniversitesi’nin sunduğu eğitim olanaklarından yararlanmaları çok önemli” diyen Atış, “Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi öğrencileri olarak bizler de aynı değişim programı kapsamında farklı ülkelerdeki veteriner hekimliği eğitimi ve uygulamalarını yerinde deneyimleme fırsatı buluyoruz. Gelecekte de uluslararası iş birliklerini artırarak veteriner hekimliği alanında küresel bir bilgi ağı oluşturmayı sürdüreceğiz” dedi.