Mağusa Kale Lions Kulübü'nün her yıl düzenlediği ve artık marka haline gelen Gençlik Aktivitelerinden 11.Spor Şenliği, Othello Citadel of Virtual Lions Kulübüyle beraber Dumlupınar Antrenman Sahası'nda gerçekleştirildi.

Dumlupınar Spor Kulübü, Akdoğan Spor Kulübü ve Karpaz Spor Akademisi'nin katılımıyla düzenlenen futbol turnuvasında çocuklar ve gençler, dostluk ve kardeşlik içerisinde mücadele ederek izleyenlere çok güzel bir spor şöleni yaşattılar.

Genç futbolcuların gösterdiği performans ve centilmence mücadele gururlandırdı.

Mağusa Kale Lions Kulübü ve Othello Citadel of Virtual Lions Kulübü tarafından tüm sporculara madalya, kulüplerine ise kupaları takdim edildi. Maç öncesinde ve sonrasında ise kulüp üyeleri tarafından futbolculara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Ayrıca organizasyonun koordinatörlüğünde üstlenen Dumlupınar Altyapı Koordinatörü Mehmet Emin Zaim'e plaket takdim edildi.

Etkinlikte Mağusa Kale Lions Kulübü Başkanı Şerif Debreli , The Othello Citadel of Virtual Lions Kulüp Başkanı Bedia Tekbıyık Tekin ve kulüp üyeleri katıldı.

Kale Lions Kulübü Başkanı Şerif Debreli, organizasyonun gerçekleşmesinde büyük emeği olan Dumlupınar Akademi Koordinatörü Mehmet Emin Zaim'e, Dumlupınar, Akdoğan ve Karpaz Spor Kulüplerinin değerli yöneticilerine, antrenörlerine ve genç futbolculara teşekkür etti.

Debreli, sporun birleştirici gücüyle gençleri desteklemeye ve geleceğe yatırım yapmaya devam edeceklerini vurguladı.