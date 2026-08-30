Cihangir Futbol Akademisi U13 Takımı, futbolcularının gelişimine katkı sağlamak ve yeni deneyimler kazanmak amacıyla Antalya’ya gitti.

Cihangir Futbol Akademisi’nin U13 takımı, Antalya programı kapsamında iki hazırlık karşılaşması oynayacak.

Genç futbolcuların hem maç deneyimlerini artırmaları hem de takım içi uyumlarını geliştirmeleri hedeflenen organizasyonun, oyuncuların sportif gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.

Antalya’da gerçekleştirilecek hazırlık maçları, Cihangir Futbol Akademisi U13 takımının sezon içerisindeki çalışmalarına da önemli bir katkı sunacak.

Akademi tarafından yapılan paylaşımda, Antalya yolculuğunun çocukların gelişimi, deneyim kazanması ve güzel anılar biriktirmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.