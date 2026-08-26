Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Kempo Federasyonu Başkanı Halis Avşar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kick Boks ve Muaythai Federasyonu Başkanı Ümit Nusret’i makamında kabul etti.

Kabulde okul sporları faaliyetlerinin geliştirilmesi, genç sporcuların desteklenmesi konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Bakan Çavuşoğlu, gençlerin fiziksel ve sosyal gelişiminde sporun önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, öğrencilerin sportif faaliyetlere teşvik edilmesini ve genç sporculara desteklerin artarak devam edeceğini kaydetti.