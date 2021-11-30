banner583
Tanınmış gurmeler DAÜ Turizm Fakültesi'nde Kıbrıs yemeklerini tattı
Tanınmış gurmeler DAÜ Turizm Fakültesi'nde Kıbrıs yemeklerini tattı
8 0
Ülkeyi kara sinekler istila etti
Ülkeyi kara sinekler istila etti
44 0
 
Karpaz’da 868 kaplumbağası yuvası var
Karpaz’da 868 kaplumbağası yuvası var
17 0
31 0
Miniklerimiz, İstanbul'da beşinci oldu
Miniklerimiz, İstanbul'da beşinci oldu
9 0
Girne’de XMAS Pazarı kuruluyor
Girne’de XMAS Pazarı kuruluyor
46 0
Boğaziçi’nin çıkışı sürüyor
Boğaziçi’nin çıkışı sürüyor
76 0
banner661
banner726

54 yaşında kalbine yenildi

banner476

banner714
54 yaşında kalbine yenildi
banner721
Tepebaşı’nda sakin 54 yaşındaki Önay Kararlı önceki gün saat 17.30 sıralarında evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis açıklamasında, ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı, ani ölümle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Girne Belediyesi'nde kanalizasyon bölümünde çalışan Önay Kararlı’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenleri tarafından üzüntü ile karşılandı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.