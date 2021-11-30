54 yaşında kalbine yenildi

Tepebaşı’nda sakin 54 yaşındaki Önay Kararlı önceki gün saat 17.30 sıralarında evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis açıklamasında, ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı, ani ölümle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Girne Belediyesi'nde kanalizasyon bölümünde çalışan Önay Kararlı’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenleri tarafından üzüntü ile karşılandı.
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